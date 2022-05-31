https://tr.sputniknews.com/20220531/mcdonalds-rusyada-uc-yeni-markanin-tescili-icin-basvurdu---1056850819.html
'McDonald’s, Rusya’da üç yeni markanın tescili için başvurdu'
'McDonald’s, Rusya’da üç yeni markanın tescili için başvurdu'
ABD’li fast-food zinciri McDonald’s’ın Rusya Federal Fikri Mülkiyet Hizmetleri’ne (Rospatent) ‘Eto on’, ‘Toçno on’ ve ‘Kompas’ isimli üç yeni markanın tescili... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T16:26+0300
2022-05-31T16:26+0300
2022-05-31T16:33+0300
ukrayna krizi
rusya
mcdonalds
tescil
marka
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Moskva haber ajansının şirkete ait belgelere dayandırdığı haberine göre, McDonald’s ‘Eto on’, ‘Toçno on’ ve ‘Kompas’ isimli üç yeni markanın tescili için Rospatent’e başvurdu. Başvuru doğrultusunda bu markalar sandviç, çorba, dondurma, kahve, çay, sütlü kokteyller, patates kızartması, karidesin yanı sıra oyuncak, giysi, şemsiye ve sırt çantası üretimi ve satışına olanak veren uluslararası mal ve hizmet kategorisi üzerinden sınıflandırılacak. Ayrıca bu markalar altında atıştırmalık dükkanları, bar, kafe, restoran ve gel-al ürün noktaları açılabilecek. Şirket başvuruları 27 Mayıs’ta sundu. McDonald’sın daha önce ‘Tolko tak’, ‘Veselo i vkusno’, ‘Tot samıy’ ve ‘Svobodnaya kassa’ gibi en az dört marka için tescil başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti. Önerilen seçenekler şirketin Rusya’an ayrılmasından sonra kalan restoran zincirinin yeni ismi olabilir. Restoranların yeni ismi henüz bildirilmedi ama İzvestiya gazetesi kaynaklara dayandırdığı haberinde McDonald’s’ın yeni isminin ‘Mc’ olacağını yazmıştı. Gazeteye konuşan kaynak, yeni isimdeki M harfinin markaya özgü haliyle kalabileceğini söylemişti. Diğer yandan McDonald’sın Rusya’daki Genel Müdürü Olef Paroyev bu bilgiyi yalanlamıştı. Paroyev, logonun yer aldığı tabelaların söküleceğini ifade etmişti. Restoranların ne zaman açılacağı da henüz net değil. Rus basınında yeni McDonald’s restoranlarının ilkinin Moskova’daki ‘Puşkinskaya’ metro istasyonunda 12 Haziran’daki Rusya Günü’nde açılacağı aktarılmıştı. Moskova Valisi Andrey Vorobyov da bölgede açılışın haziran ortasında yapılmasının beklendiğini söylemişti. Yeni restoranlarda eski menülerin büyük kısmının aynı kalması, ancak bazı malzemelerin değiştirilmesi bekleniyor. Mash isimli Telegram kanalı da çalışanların üniformalarının aynı kalacağını yazmıştı.Şirketin ülkedeki iş ağı yerel lisans sahibi Aleksandr Govor’a devredilecek. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanması, satış sonrasında restoranların yeni isim altında faaliyet göstermesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/mcdonalds-turkiye-katarli-boheme-investment-sirketine-satildi-1056289437.html
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rusya, mcdonalds, tescil, marka
'McDonald’s, Rusya’da üç yeni markanın tescili için başvurdu'
16:26 31.05.2022 (güncellendi: 16:33 31.05.2022) Abone ol
ABD’li fast-food zinciri McDonald’s’ın Rusya Federal Fikri Mülkiyet Hizmetleri’ne (Rospatent) ‘Eto on’, ‘Toçno on’ ve ‘Kompas’ isimli üç yeni markanın tescili için başvuruda bulunduğu belirtildi.
Moskva haber ajansının şirkete ait belgelere dayandırdığı haberine göre, McDonald’s ‘Eto on’, ‘Toçno on’ ve ‘Kompas’ isimli üç yeni markanın tescili için Rospatent’e başvurdu.
Başvuru doğrultusunda bu markalar sandviç, çorba, dondurma, kahve, çay, sütlü kokteyller, patates kızartması, karidesin yanı sıra oyuncak, giysi, şemsiye ve sırt çantası üretimi ve satışına olanak veren uluslararası mal ve hizmet kategorisi üzerinden sınıflandırılacak.
Ayrıca bu markalar altında atıştırmalık dükkanları, bar, kafe, restoran ve gel-al ürün noktaları açılabilecek.
Şirket başvuruları 27 Mayıs’ta sundu.
McDonald’sın daha önce ‘Tolko tak’, ‘Veselo i vkusno’, ‘Tot samıy’ ve ‘Svobodnaya kassa’ gibi en az dört marka için tescil başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti. Önerilen seçenekler şirketin Rusya’an ayrılmasından sonra kalan restoran zincirinin yeni ismi olabilir.
Restoranların yeni ismi henüz bildirilmedi ama İzvestiya gazetesi kaynaklara dayandırdığı haberinde McDonald’s’ın yeni isminin ‘Mc’ olacağını yazmıştı. Gazeteye konuşan kaynak, yeni isimdeki M harfinin markaya özgü haliyle kalabileceğini söylemişti.
Diğer yandan McDonald’sın Rusya’daki Genel Müdürü Olef Paroyev bu bilgiyi yalanlamıştı. Paroyev, logonun yer aldığı tabelaların söküleceğini ifade etmişti.
Restoranların ne zaman açılacağı da henüz net değil. Rus basınında yeni McDonald’s restoranlarının ilkinin Moskova’daki ‘Puşkinskaya’ metro istasyonunda 12 Haziran’daki Rusya Günü’nde açılacağı aktarılmıştı. Moskova Valisi Andrey Vorobyov da bölgede açılışın haziran ortasında yapılmasının beklendiğini söylemişti.
Yeni restoranlarda eski menülerin büyük kısmının aynı kalması, ancak bazı malzemelerin değiştirilmesi bekleniyor. Mash isimli Telegram kanalı da çalışanların üniformalarının aynı kalacağını yazmıştı.
Şirketin ülkedeki iş ağı yerel lisans sahibi Aleksandr Govor’a devredilecek. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanması, satış sonrasında restoranların yeni isim altında faaliyet göstermesi bekleniyor.