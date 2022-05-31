https://tr.sputniknews.com/20220531/melek-mossonun-kocaelideki-konseri-de-iptal-edildi-1056830323.html

Melek Mosso'nun Kocaeli'deki konseri de iptal edildi

Melek Mosso'nun Kocaeli'deki konseri de iptal edildi

Geçtiğimiz günlerde Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'nun Kocaeli'de vereceği konser, ormanda konaklama yasağı gerekçe gösterilerek... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T00:12+0300

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yaşam

melek mosso

kocaeli

konser

iptal

valilik

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Sevilen şarkıcı Melek Mosso'nun geçtiğimiz günlerde Isparta'da vereceği konser iptal edilmişti. Tartışmalara neden olan konser iptalinden sonra, şarkıcının Kocaeli'de vermesi planlanan konseri de valilik tarafından iptal edildi.Kocaeli’de 10-12 Haziran tarihleri arasında Kandıra Seyrek Plajı'nda düzenlenecek olan FullFest gençlik festivalinde Melek Mosso ve Sagopa Kajmer, Emir Can İğrek, Can Ozan başta olmak üzere birçok sanatçı sahne alacaktı.Kocaeli Valiliği tarafından 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak ve 1 Kasım’a kadar sürecek olan 'ormanda konaklama yasağı' iptale gerekçe gösterildi.

https://tr.sputniknews.com/20220526/melek-mosso-karanligi-ve-sapikligi-hayatimiza-sokmaya-calisiyorlar-ama-buna-asla-izin-vermeyecegim-1056707431.html

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melek mosso, kocaeli, konser, iptal, valilik