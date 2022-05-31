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Melek Mosso'nun Kocaeli'deki konseri de iptal edildi
Melek Mosso'nun Kocaeli'deki konseri de iptal edildi
Geçtiğimiz günlerde Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'nun Kocaeli'de vereceği konser, ormanda konaklama yasağı gerekçe gösterilerek... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T00:12+0300
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konser
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Sevilen şarkıcı Melek Mosso'nun geçtiğimiz günlerde Isparta'da vereceği konser iptal edilmişti. Tartışmalara neden olan konser iptalinden sonra, şarkıcının Kocaeli'de vermesi planlanan konseri de valilik tarafından iptal edildi.Kocaeli’de 10-12 Haziran tarihleri arasında Kandıra Seyrek Plajı'nda düzenlenecek olan FullFest gençlik festivalinde Melek Mosso ve Sagopa Kajmer, Emir Can İğrek, Can Ozan başta olmak üzere birçok sanatçı sahne alacaktı.Kocaeli Valiliği tarafından 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak ve 1 Kasım’a kadar sürecek olan 'ormanda konaklama yasağı' iptale gerekçe gösterildi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/melek-mosso-karanligi-ve-sapikligi-hayatimiza-sokmaya-calisiyorlar-ama-buna-asla-izin-vermeyecegim-1056707431.html
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melek mosso, kocaeli, konser, iptal, valilik

Melek Mosso'nun Kocaeli'deki konseri de iptal edildi

00:12 31.05.2022
© İHAMelek Mosso
Melek Mosso - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA
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Geçtiğimiz günlerde Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'nun Kocaeli'de vereceği konser, ormanda konaklama yasağı gerekçe gösterilerek valilikçe iptal edildi.
Sevilen şarkıcı Melek Mosso'nun geçtiğimiz günlerde Isparta'da vereceği konser iptal edilmişti. Tartışmalara neden olan konser iptalinden sonra, şarkıcının Kocaeli'de vermesi planlanan konseri de valilik tarafından iptal edildi.
Kocaeli’de 10-12 Haziran tarihleri arasında Kandıra Seyrek Plajı'nda düzenlenecek olan FullFest gençlik festivalinde Melek Mosso ve Sagopa Kajmer, Emir Can İğrek, Can Ozan başta olmak üzere birçok sanatçı sahne alacaktı.
Kocaeli Valiliği tarafından 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak ve 1 Kasım’a kadar sürecek olan 'ormanda konaklama yasağı' iptale gerekçe gösterildi.
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