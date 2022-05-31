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Mesut Özil: Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım
Mesut Özil: Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım
Mesut Özil, Fenerbahçe’den ayrılacağı yönünde çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Özil, "Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım"... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-31T22:44+0300
mesut özil
spor
transfer
açıklama
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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbol kariyerini sarı-lacivertli takımda tamamlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:
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mesut özil, transfer, açıklama

Mesut Özil: Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım

22:37 31.05.2022 (güncellendi: 22:44 31.05.2022)
© İHAMesut Özil
Mesut Özil - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA
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Mesut Özil, Fenerbahçe’den ayrılacağı yönünde çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Özil, "Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım" dedi.
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbol kariyerini sarı-lacivertli takımda tamamlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:
"Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe’dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla."
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