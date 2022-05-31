https://tr.sputniknews.com/20220531/meteorolojiden-sicak-hava-uyarisi-1056855520.html

Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı

Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T19:18+0300

2022-05-31T19:18+0300

2022-05-31T19:18+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcaklık

istanbul

ankara

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.Tahminlere göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, istanbul, ankara