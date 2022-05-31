https://tr.sputniknews.com/20220531/meteorolojiden-sicak-hava-uyarisi-1056855520.html
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T19:18+0300
2022-05-31T19:18+0300
2022-05-31T19:18+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcaklık
istanbul
ankara
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.Tahminlere göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, istanbul, ankara
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.
Tahminlere göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.
Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.