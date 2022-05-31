https://tr.sputniknews.com/20220531/moldova-cumhurbaskani-sandu-batidan-askeri-yardim-alma-niyetindeyiz-1056830124.html

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Batı’dan askeri yardım alma niyetindeyiz

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Batı’dan askeri yardım alma niyetindeyiz

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği’nden (AB) askeri yardım alma niyetinde olduklarını belirtti. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T00:04+0300

2022-05-31T00:04+0300

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savunma

moldova

ab

batı

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Pro TV Chisinau televizyonuna konuşan Sandu, “AB’den, ölümcül olmayan silahlar şeklinde yardım aldık. Ama İngiltere’nin açıklamalarından sonra Savunma Bakanlığı’yla ordumuzun, bütçeden karşılanmayan temel ihtiyaçlarını görüşeceğiz” ifadesini kullandı.Askeri yardım alma olasılığını analiz edeceklerini söyleyen Moldova lideri, “AB veya başka bir ülkeden olabilir” dedi.Moldova ordusunun iyi silahlanması gerektiğini belirten Sandu, “Bir ordumuz var, ordunun da silahı olmalı. Savaş istemiyoruz, ama korunmalıyız” diye ekledi.

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moldova, ab, batı