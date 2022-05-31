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Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Batı’dan askeri yardım alma niyetindeyiz
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Batı’dan askeri yardım alma niyetindeyiz
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği’nden (AB) askeri yardım alma niyetinde olduklarını belirtti. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T00:04+0300
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savunma
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Pro TV Chisinau televizyonuna konuşan Sandu, “AB’den, ölümcül olmayan silahlar şeklinde yardım aldık. Ama İngiltere’nin açıklamalarından sonra Savunma Bakanlığı’yla ordumuzun, bütçeden karşılanmayan temel ihtiyaçlarını görüşeceğiz” ifadesini kullandı.Askeri yardım alma olasılığını analiz edeceklerini söyleyen Moldova lideri, “AB veya başka bir ülkeden olabilir” dedi.Moldova ordusunun iyi silahlanması gerektiğini belirten Sandu, “Bir ordumuz var, ordunun da silahı olmalı. Savaş istemiyoruz, ama korunmalıyız” diye ekledi.
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moldova, ab, batı

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Batı’dan askeri yardım alma niyetindeyiz

00:04 31.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI GAPONMaya Sandu
Maya Sandu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI GAPON
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Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği’nden (AB) askeri yardım alma niyetinde olduklarını belirtti.
Pro TV Chisinau televizyonuna konuşan Sandu, “AB’den, ölümcül olmayan silahlar şeklinde yardım aldık. Ama İngiltere’nin açıklamalarından sonra Savunma Bakanlığı’yla ordumuzun, bütçeden karşılanmayan temel ihtiyaçlarını görüşeceğiz” ifadesini kullandı.
Askeri yardım alma olasılığını analiz edeceklerini söyleyen Moldova lideri, “AB veya başka bir ülkeden olabilir” dedi.
Moldova ordusunun iyi silahlanması gerektiğini belirten Sandu, “Bir ordumuz var, ordunun da silahı olmalı. Savaş istemiyoruz, ama korunmalıyız” diye ekledi.
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