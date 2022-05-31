https://tr.sputniknews.com/20220531/moldova-cumhurbaskani-sandu-batidan-askeri-yardim-alma-niyetindeyiz-1056830124.html
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Batı’dan askeri yardım alma niyetindeyiz
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Batı’dan askeri yardım alma niyetindeyiz
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği’nden (AB) askeri yardım alma niyetinde olduklarını belirtti. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T00:04+0300
2022-05-31T00:04+0300
2022-05-31T00:04+0300
savunma
moldova
ab
batı
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Pro TV Chisinau televizyonuna konuşan Sandu, “AB’den, ölümcül olmayan silahlar şeklinde yardım aldık. Ama İngiltere’nin açıklamalarından sonra Savunma Bakanlığı’yla ordumuzun, bütçeden karşılanmayan temel ihtiyaçlarını görüşeceğiz” ifadesini kullandı.Askeri yardım alma olasılığını analiz edeceklerini söyleyen Moldova lideri, “AB veya başka bir ülkeden olabilir” dedi.Moldova ordusunun iyi silahlanması gerektiğini belirten Sandu, “Bir ordumuz var, ordunun da silahı olmalı. Savaş istemiyoruz, ama korunmalıyız” diye ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
moldova, ab, batı
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Batı’dan askeri yardım alma niyetindeyiz
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Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği’nden (AB) askeri yardım alma niyetinde olduklarını belirtti.
Pro TV Chisinau
televizyonuna konuşan Sandu, “AB’den, ölümcül olmayan silahlar şeklinde yardım aldık. Ama İngiltere’nin açıklamalarından sonra Savunma Bakanlığı’yla ordumuzun, bütçeden karşılanmayan temel ihtiyaçlarını görüşeceğiz” ifadesini kullandı.
Askeri yardım alma olasılığını analiz edeceklerini söyleyen Moldova lideri, “AB veya başka bir ülkeden olabilir” dedi.
Moldova ordusunun iyi silahlanması gerektiğini belirten Sandu, “Bir ordumuz var, ordunun da silahı olmalı. Savaş istemiyoruz, ama korunmalıyız” diye ekledi.