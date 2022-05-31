https://tr.sputniknews.com/20220531/mugla-aciklarinda-bot-ile-suruklenen-40-gocmen-kurtarildi-1056862092.html
Muğla açıklarında bot ile sürüklenen 40 göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında bot ile sürüklenen 40 göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında motoru bozulan botlarda mahsur kalarak açık denize sürüklenen 40 göçmenin yardımına sahil güvenlik ekipleri... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T23:07+0300
2022-05-31T23:07+0300
2022-05-31T23:07+0300
türkiye
muğla
datça
göçmen
kaçak göçmen
sahil güvenlik
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Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçesi yakınlarından bindikleri lastik botlarla umuda yolculuğa çıkan göçmenler Yunanistan adalarına geçmeye çalışırken bulundukları botların motorları bozuldu. Kıyıdan yaklaşık 5 mil uzaklıkta Ege Denizi açıklarına sürüklenen göçmenler 112 acil yardım hattını arayarak yardım istedi.Bodrum ve Datça Limanı'ndan hareket eden sahil güvenlik ekipleri, bir botun içerisinde 29, diğerinde ise 11 göçmenin bulunduğu göçmenlerin yerini tespit ederek kurtardı.Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, sahil güvenlik botuna bindirilen göçmenler Bodrum ve Datça Limanı'na getirildi. Göçmenlerin ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildikleri belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220530/mersin-aciklarinda-223-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056810902.html
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muğla, datça, göçmen, kaçak göçmen, sahil güvenlik
Muğla açıklarında bot ile sürüklenen 40 göçmen kurtarıldı
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Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında motoru bozulan botlarda mahsur kalarak açık denize sürüklenen 40 göçmenin yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Kurtarılan göçmenler Bodrum ve Datça Limanı’na getirildi.
Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçesi yakınlarından bindikleri lastik botlarla umuda yolculuğa çıkan göçmenler Yunanistan adalarına geçmeye çalışırken bulundukları botların motorları bozuldu.
Kıyıdan yaklaşık 5 mil uzaklıkta Ege Denizi açıklarına sürüklenen göçmenler 112 acil yardım hattını arayarak yardım istedi.
Bodrum ve Datça Limanı'ndan hareket eden sahil güvenlik ekipleri, bir botun içerisinde 29, diğerinde ise 11 göçmenin bulunduğu göçmenlerin yerini tespit ederek kurtardı.
Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine
göre, sahil güvenlik botuna bindirilen göçmenler Bodrum ve Datça Limanı'na getirildi. Göçmenlerin ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'
ne gönderildikleri belirtildi.