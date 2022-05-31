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Muharrem İnce, Devlet Bahçeli ile görüşecek
Muharrem İnce, Devlet Bahçeli ile görüşecek
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, tarımsal üretim ve gıda güvenliği raporunu görüşmek için MHP lideri Devlet Bahçeli'yle bir araya gelecek. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T22:54+0300
2022-05-31T22:54+0300
politika
muharrem ince
devlet bahçeli
memleket partisi
görüşme
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı partisinin çözüm önerilerini içeren 'Tarımsal Üretim: Su ve Gıda Güvenliği Raporu' ile ilgili ziyaretlerine devam ediyor.Tüm partilerden randevu isteyen İnce, talebe olumlu yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.Gazete Duvar'ın aktardığına göre görüşme, 1 Haziran 2022 Çarşamba günü, MHP Genel Merkezi'nde yapılacak.İnce, DSP ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli telefonla aradı, 'en kısa sürede görüşelim' dedi ama randevulaşmadık. Kim randevu verirse hiç kimseyi ayırt etmeden gideceğimizi milletimizin önünde belirtmek isterim" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220531/memleket-partisi-genel-baskani-ince-muhalefetin-ne-rtukten-ne-hskden-sikayet-etme-hakki-yoktur-1056845179.html
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muharrem ince, devlet bahçeli, memleket partisi, görüşme, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Muharrem İnce, Devlet Bahçeli ile görüşecek

22:54 31.05.2022
© İHAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, tarımsal üretim ve gıda güvenliği raporunu görüşmek için MHP lideri Devlet Bahçeli'yle bir araya gelecek.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı partisinin çözüm önerilerini içeren 'Tarımsal Üretim: Su ve Gıda Güvenliği Raporu' ile ilgili ziyaretlerine devam ediyor.
Tüm partilerden randevu isteyen İnce, talebe olumlu yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre görüşme, 1 Haziran 2022 Çarşamba günü, MHP Genel Merkezi'nde yapılacak.
İnce, DSP ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli telefonla aradı, 'en kısa sürede görüşelim' dedi ama randevulaşmadık. Kim randevu verirse hiç kimseyi ayırt etmeden gideceğimizi milletimizin önünde belirtmek isterim" demişti.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
POLİTİKA
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Muhalefetin ne RTÜK'ten, ne HSK'den şikayet etme hakkı yoktur
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