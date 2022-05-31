https://tr.sputniknews.com/20220531/norvecte-ilk-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1056861066.html
Norveç’te ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Norveç’te ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Norveç bölgesinde yer alan Viken ilçesinde yurtdışından bir erkekte maymun çiçeği virüsünün... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T22:19+0300
2022-05-31T22:19+0300
2022-05-31T22:19+0300
dünya
norveç
maymun çiçeği virüsü
salgın
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
hastalık
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Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Norveç bölgesinde yer alan Viken ilçesinde yurtdışından bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirilirken, söz konusu vaka ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti. Açıklamada, “Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, Viken ilçesinde doğrulanmış bir maymun çiçeği vakası hakkında bilgilendirildi. Örnekler Oslo Üniversite Hastanesinde analiz edildi" ifadeleri kullanılarak, enfekte kişinin yakın zamanda yurtdışına seyahat ettiği aktarıldı.Enstitünün açıklamasında, sağlık yetkililerinin gerekli tüm önlemleri aldığı ve daha fazla bulaşma riskinin son derece düşük olduğu belirtildi.Dr. Helena Niemi Eide ise "Norveç'te maymun çiçeği vakası tespit edilmesi beklenmedik bir durum değil ve sağlık hizmeti buna hazırlanıyor" dedi.DSÖ: Afrika'da bu yıl 1400'ü aşkın maymun çiçeği vakası görüldüDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl 7 Afrika ülkesinde 1400'ü aşkın maymun çiçeği vakasının görüldüğünü bildirdi.Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti ve Sierra Leone'nin DSÖ'ye 1392 şüpheli, 44 doğrulanmış vaka bildirdiği ifade edildi.Virüsün Afrika'da endemik olmayan ülkelere yayılmamış olmasına rağmen Nijerya gibi ülkelerde farklı bölgelere ulaştığı vurgulandı.DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, tüm dünyaya virüse karşı ortak müdahale edilmesi ve birlikte çalışma çağrısı yaptı.Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220531/ingilterede-maymun-cicegi-vaka-sayisi-179a-cikti-1056832182.html
https://tr.sputniknews.com/20220530/fransada-maymun-cicegi-vaka-sayisi-16-olarak-tespit-edildi-1056800217.html
https://tr.sputniknews.com/20220530/dso-maymun-cicegi-virusunun-yeni-bir-salgina-donmesini-ongormuyor-1056827336.html
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norveç, maymun çiçeği virüsü, salgın, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), hastalık
Norveç’te ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
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Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Norveç bölgesinde yer alan Viken ilçesinde yurtdışından bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi. Söz konusu vaka Norveç’teki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.
Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Norveç bölgesinde yer alan Viken ilçesinde yurtdışından bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirilirken, söz konusu vaka ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.
Açıklamada, “Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, Viken ilçesinde doğrulanmış bir maymun çiçeği vakası hakkında bilgilendirildi. Örnekler Oslo Üniversite Hastanesinde analiz edildi" ifadeleri kullanılarak, enfekte kişinin yakın zamanda yurtdışına seyahat ettiği aktarıldı.
Enstitünün açıklamasında, sağlık yetkililerinin gerekli tüm önlemleri aldığı ve daha fazla bulaşma riskinin son derece düşük olduğu belirtildi.
Dr. Helena Niemi Eide ise "Norveç'te maymun çiçeği vakası tespit edilmesi beklenmedik bir durum değil ve sağlık hizmeti buna hazırlanıyor" dedi.
DSÖ: Afrika'da bu yıl 1400'ü aşkın maymun çiçeği vakası görüldü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl 7 Afrika ülkesinde 1400'ü aşkın maymun çiçeği vakasının görüldüğünü bildirdi.
Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti ve Sierra Leone'nin DSÖ'ye 1392 şüpheli, 44 doğrulanmış vaka bildirdiği ifade edildi.
Virüsün Afrika'da endemik olmayan ülkelere yayılmamış olmasına rağmen Nijerya gibi ülkelerde farklı bölgelere ulaştığı vurgulandı.
DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, tüm dünyaya virüse karşı ortak müdahale edilmesi ve birlikte çalışma çağrısı yaptı.
Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.