https://tr.sputniknews.com/20220531/norvecte-ilk-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1056861066.html

Norveç’te ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Norveç’te ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Norveç bölgesinde yer alan Viken ilçesinde yurtdışından bir erkekte maymun çiçeği virüsünün... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T22:19+0300

2022-05-31T22:19+0300

2022-05-31T22:19+0300

dünya

norveç

maymun çiçeği virüsü

salgın

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

hastalık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056635137_0:58:700:452_1920x0_80_0_0_ee1e9114883788e17a7ca56f0bef825c.jpg

Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Norveç bölgesinde yer alan Viken ilçesinde yurtdışından bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirilirken, söz konusu vaka ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti. Açıklamada, “Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, Viken ilçesinde doğrulanmış bir maymun çiçeği vakası hakkında bilgilendirildi. Örnekler Oslo Üniversite Hastanesinde analiz edildi" ifadeleri kullanılarak, enfekte kişinin yakın zamanda yurtdışına seyahat ettiği aktarıldı.Enstitünün açıklamasında, sağlık yetkililerinin gerekli tüm önlemleri aldığı ve daha fazla bulaşma riskinin son derece düşük olduğu belirtildi.Dr. Helena Niemi Eide ise "Norveç'te maymun çiçeği vakası tespit edilmesi beklenmedik bir durum değil ve sağlık hizmeti buna hazırlanıyor" dedi.DSÖ: Afrika'da bu yıl 1400'ü aşkın maymun çiçeği vakası görüldüDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl 7 Afrika ülkesinde 1400'ü aşkın maymun çiçeği vakasının görüldüğünü bildirdi.Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti ve Sierra Leone'nin DSÖ'ye 1392 şüpheli, 44 doğrulanmış vaka bildirdiği ifade edildi.Virüsün Afrika'da endemik olmayan ülkelere yayılmamış olmasına rağmen Nijerya gibi ülkelerde farklı bölgelere ulaştığı vurgulandı.DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, tüm dünyaya virüse karşı ortak müdahale edilmesi ve birlikte çalışma çağrısı yaptı.Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220531/ingilterede-maymun-cicegi-vaka-sayisi-179a-cikti-1056832182.html

https://tr.sputniknews.com/20220530/fransada-maymun-cicegi-vaka-sayisi-16-olarak-tespit-edildi-1056800217.html

https://tr.sputniknews.com/20220530/dso-maymun-cicegi-virusunun-yeni-bir-salgina-donmesini-ongormuyor-1056827336.html

norveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

norveç, maymun çiçeği virüsü, salgın, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), hastalık