https://tr.sputniknews.com/20220531/ocak-ayindan-beri-en-yuksek-sayi-tayvandan-cine-ait-30-jet-hava-sahamiza-girdi-aciklamasi-1056836917.html
Ocak ayından beri en yüksek sayı: Tayvan'dan 'Çin'e ait 30 jet hava sahamıza girdi' açıklaması
Ocak ayından beri en yüksek sayı: Tayvan'dan 'Çin'e ait 30 jet hava sahamıza girdi' açıklaması
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 30 savaş uçağının, Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Sahası' (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği açıklandı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T09:39+0300
2022-05-31T09:39+0300
2022-05-31T09:39+0300
dünya
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tayvan
hava sahası
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Tayvan Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 J-16, 8 J-11, 4 J-10, 2 SU-30 ve 2 SU-35 savaş uçağı ile 2 KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı, 4 Y-8 ELINT elektronik istihbarat uçağı, 1 Y-8 EW deniz nakliye uçağı ve 1 Y-8 ASW deniz devriye uçağının hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.Uçuşlar, Tayvan otoritelerinin yılbaşından bu yana bildirdiği, en çok sayıda uçağın katıldığı ihlal oldu.Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/cinin-pasifik-ada-ulkeleriyle-pakt-anlasmasi-planina-abdden-tepki-uluslararasi-gerilimi-korukler-1056700251.html
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çin, tayvan, hava sahası
Ocak ayından beri en yüksek sayı: Tayvan'dan 'Çin'e ait 30 jet hava sahamıza girdi' açıklaması
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 30 savaş uçağının, Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Sahası' (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği açıklandı.
Tayvan Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 J-16, 8 J-11, 4 J-10, 2 SU-30 ve 2 SU-35 savaş uçağı ile 2 KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı, 4 Y-8 ELINT elektronik istihbarat uçağı, 1 Y-8 EW deniz nakliye uçağı ve 1 Y-8 ASW deniz devriye uçağının hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.
Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.
Uçuşlar, Tayvan otoritelerinin yılbaşından bu yana bildirdiği, en çok sayıda uçağın katıldığı ihlal oldu.
Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.