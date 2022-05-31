https://tr.sputniknews.com/20220531/orta-dogudan-uzungole-charter-ucusla-akin-1056841155.html

Ortadoğu'dan Uzungöl'e 'charter' uçuşla akın

Ortadoğu'dan Uzungöl'e 'charter' uçuşla akın

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de yaz turizm sezonu, hareketli başladı. Otellerde yaz dönemi için rezervasyon... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T11:59+0300

2022-05-31T11:59+0300

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uzungöl

türkiye

körfez ülkeleri

israil

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Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de yaz sezonunun açılması ile misafirler ağırlanıyor. Uzungöl'de otel, pansiyon ve dağ evlerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Kentte bu yıl Kuveyt, Bahreyn ve İsrail'den charter seferlerle turist kafileleri de geliyor. Bölgeye gelen turistler, göl kıyısında temiz havada doğa yürüyüşü yapıyor, fotoğraf çektiriyor. Uzungöl'de okulların yaz tatiline girmesi ile doluluğun yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.'Bizim beklentimiz Suudilerin gelmesi’Turizmci Murat Akyüz, “Bayram süresinde yüzde 80 oranında bir müşteri potansiyelimiz oldu. Rezervasyonlarımız yapılmaya devam ediyor. Bizim beklentimiz Suudilerin gelmesi. Onların da izinleri çıksa yüzde 100'ün üzerine çıkacağız. Sadece Uzungöl’de değil bölge genelinde de büyük bir hareketlenme yaşayacağımızı düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın oraya gidip görüştükten sonra bütün umudumuz yeşermiş durumda. Oradaki eski misafirlerimiz de arıyorlar sürekli. Onlar da gelmek istiyorlar, umarım gelebilirler ve bizler de 2019 yılındaki o muhteşem turizm günlerimizi yeniden yaşarız” diye konuştu.‘Muhteşem sezon geçireceğimizi düşünüyoruz’İşletme sahibi Esin Çetintaş, sezondan umutlu olduklarını söyleyerek, “Sezon geç başladı. Havalar uzun zamandır kötü gidiyordu ama şu anda Uzungöl’e olan ilgi gayet iyi. İleri dönük bakıldığı zaman önümüzdeki ayların çok iyi geçeceğini düşünüyoruz. Hem rezervasyonlarımız hem de gelen talepler bunu gösteriyor. Burası zaten doğa harikası bir yer. Ortadoğu’nun da buraya yoğun bir ilgisi var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi misafirlerimizi de ağırlayarak çok muhteşem bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Bütün hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık” dedi.Fadime Kalya ise “İlk defa Uzungöl’ü ziyaret ediyorum. Burası harika bir yer. Doğanın biraz daha korunması taraftarıyım” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210710/cevre-ve-sehircilik-bakani-kurum-uzungole-bin-arac-kapasiteli-otopark-yapilacak-1044936831.html

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uzungöl, körfez ülkeleri, israil