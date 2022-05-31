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https://tr.sputniknews.com/20220531/portekizde-son-29-yilin-en-yuksek-enflasyon-orani--1056851703.html
Portekiz'de son 29 yılın en yüksek enflasyon oranı
Portekiz'de son 29 yılın en yüksek enflasyon oranı
Portekiz Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), mayıs ayında enflasyon oranını yıllık yüzde 8 olarak açıkladı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
portekiz
enflasyon
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Portekiz'de Şubat 1993'ten bu yana en yüksek yıllık enflasyon yüzde 8 ile mayıs ayında tespit edilirken, bu oran nisanda yüzde 7.2 olarak belirlenmişti. INE, çekirdek enflasyonun ise mayısta yüzde 5.6'ya çıktığını ve bunun da 1994 ekiminden bu yana en yüksek değer olduğunu kaydetti. Portekiz'de çekirdek enflasyon oranı nisanda yüzde 5 idi. Enerji ürünleri fiyat farkı endeksinde de yıllık bazda mayısta yüzde 27,.2'lik bir artış gözlenirken, bunun 1985 şubat ayından bu yana en yüksek değer olduğu bilgisi verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220531/euro-bolgesinde-enflasyon-yine-rekor-kirdi-yuzde-81-1056842862.html
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portekiz, enflasyon

Portekiz'de son 29 yılın en yüksek enflasyon oranı

16:41 31.05.2022 (güncellendi: 16:42 31.05.2022)
© REUTERS / Dado RuvicEuro - banknot
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Portekiz Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), mayıs ayında enflasyon oranını yıllık yüzde 8 olarak açıkladı.
Portekiz'de Şubat 1993'ten bu yana en yüksek yıllık enflasyon yüzde 8 ile mayıs ayında tespit edilirken, bu oran nisanda yüzde 7.2 olarak belirlenmişti.
INE, çekirdek enflasyonun ise mayısta yüzde 5.6'ya çıktığını ve bunun da 1994 ekiminden bu yana en yüksek değer olduğunu kaydetti.
Portekiz'de çekirdek enflasyon oranı nisanda yüzde 5 idi.
Enerji ürünleri fiyat farkı endeksinde de yıllık bazda mayısta yüzde 27,.2'lik bir artış gözlenirken, bunun 1985 şubat ayından bu yana en yüksek değer olduğu bilgisi verildi.
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