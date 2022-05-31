https://tr.sputniknews.com/20220531/portekizde-son-29-yilin-en-yuksek-enflasyon-orani--1056851703.html

Portekiz'de son 29 yılın en yüksek enflasyon oranı

Portekiz'de son 29 yılın en yüksek enflasyon oranı

Portekiz Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), mayıs ayında enflasyon oranını yıllık yüzde 8 olarak açıkladı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T16:41+0300

2022-05-31T16:41+0300

2022-05-31T16:42+0300

ekonomi

portekiz

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051506020_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0dfdf76d2dd910e2d0fc857e3a2a9411.jpg

Portekiz'de Şubat 1993'ten bu yana en yüksek yıllık enflasyon yüzde 8 ile mayıs ayında tespit edilirken, bu oran nisanda yüzde 7.2 olarak belirlenmişti. INE, çekirdek enflasyonun ise mayısta yüzde 5.6'ya çıktığını ve bunun da 1994 ekiminden bu yana en yüksek değer olduğunu kaydetti. Portekiz'de çekirdek enflasyon oranı nisanda yüzde 5 idi. Enerji ürünleri fiyat farkı endeksinde de yıllık bazda mayısta yüzde 27,.2'lik bir artış gözlenirken, bunun 1985 şubat ayından bu yana en yüksek değer olduğu bilgisi verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220531/euro-bolgesinde-enflasyon-yine-rekor-kirdi-yuzde-81-1056842862.html

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

portekiz, enflasyon