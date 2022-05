https://tr.sputniknews.com/20220531/prof-baskin-oran-lozan-supermarket-urunu-mu-suresi-olsun-1056864927.html

Prof. Baskın Oran: Lozan süpermarket ürünü mü süresi olsun

Prof. Baskın Oran: Lozan süpermarket ürünü mü süresi olsun

Siyaset bilimci Prof. Baskın Oran, "Lozan 2023'te bitecek, Türkiye'den petrol fışkıracak" iddialarının gerçek olmadığını belirterek

Radyo Sputnik'te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında “Lozan 2023’te bitecek, Türkiye’den petrol fışkıracak” yönünde sosyal medyada dolaşan ve sokakta çokça dile getirilen iddialar masaya yatırıldı. Sokak röportajlarında çok karşılaşılan iddiayı siyaset bilimci Prof. Baskın Oran ve petrol jeoloğu Dr. Sezgin Aytuna yorumladı.'Süre bitince savaş yeniden başlardı'Prof. Baskın Oran, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Sezgin Aytuna: 5 bin petrol kuyusu açarken Lozan’dan izin mi aldık?"1923’ten beri imzacı 8 devletin büyük başarıyla sakladıkları bu gizli maddeler nedir acaba? 1950’lerde kurulmuş olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrolü Avusturalya‘da mı rafine etti ve sattı yoksa Türkiye’de mi?" gibi sorulara yanıt veren Dr. Sezgin Aytuna, şu ifadeleri kullandı:'Beton iddialarının aslı astarı yok'"'Eğer siz burada petrol çıkmadı' derseniz haber olmaz ama petrolü bulup beton döktüler derseniz haber oluyor ama aslı astarı yok" diye devam eden Dr. Aytuna, "Bugüne kadar Türkiye’de 5 bin kuyu açıldı ve her kuyuda eğer kuyu kuru ise hepsi çimentoyla tapalandı. Tapaladığınız vakit tapalanan metreler petrol kanunu gereği Petrol İşler Genel Müdürlüğü’ne bildirilir. Kuyuyu açmadan önce de kuyuda hangi operasyonları yapacağınızın resmi yöntemlerle bildiriyorsunuz. Her hafta rapor gönderiyorsunuz. Eğer petrol bulduysanız arama ruhsatınız işletme ruhsatına dönüyor ve sonrasında da ürettiğiniz miktarları da ay ay bildiriyorsunuz çünkü siz buna göre vergi ödüyorsunuz. Her şirket boş yere aramak için başvurabilir. Başvuru sonrası maksimum 5 yıllık arama ruhsatı veriliyor. 5 Yıl içerisinde her yıl o masrafın yüzde ikisini banka teminatı olarak yatırmak zorundasınız. Eğer yapmazsanız Petrol İşler Genel Müdürlüğü ruhsatınızı iptal ediyor" dedi.'Lozan Anlaşması’nda gizli madde olduğuna inanmıyorum'Lozan Anlaşması’nda gizli maddelerin olduğuna inanmadığını vurgulayan Dr. Aytuna, şunları söyledi:'Koskoca general bile inanmış'"Türkiye’de aktif 1200 kuyu var. Dünyada petrolü bulma ortalaması yüzde 15-20 arasında ama her açtığını kuyudan petrol çıkacak diye bir kural yok" diyen, Dr. Sezgin Aytuna, şu değerlendirmelerde bulundu:'Tüketimin yüzde 10’u kadar üretim'Aytuna, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

