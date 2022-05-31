https://tr.sputniknews.com/20220531/rasim-ozan-kutahyalidan-fatih-altayliya-simdi-dustun-elime-seni-kimse-kurtaramaz-artik-1056842060.html
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fatih Altaylı'ya: Şimdi düştün elime, seni kimse kurtaramaz artık
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fatih Altaylı'ya: Şimdi düştün elime, seni kimse kurtaramaz artık
Rasim Ozan Kütahyalı, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya yönelik olarak, "Fatih Altaylı denen obsesif tipin bana yalanlarla saldırdığı yazısını şimdi medya... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T12:48+0300
2022-05-31T12:48+0300
2022-05-31T12:48+0300
türkiye
rasim ozan kütahyalı
fatih altaylı
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Kütahyalı, geçen hafta katıldığı "Ne Var Ne Yok" adlı YouTube programında Fatih Altaylı ile ilgili bazı iddialar ortaya atmış; şunları söylemişti:"3 Temmuz'da ben varım kardeşim. En öndeydim dedim. Fatih Altaylı arazi oldu, sonra 2013-2014-2015’te FETÖ’yü destekledi Tayyip Erdoğan yok olsun diye. Tek o değil, ben bundan ötürü tutuklansınlar da demiyorum. O dönem konjonktürde bunlar Fethullah Gülen’i desteklediler. Net. Herkes biliyor bunu, sorsunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a.""Ben Fatih Altaylı değilim kardeşim, 3 temmuz operasyonunu en çok destekleyip arazi olacak karakterde adam değilim. O Fatih Altaylı. Her dönemin adamı o işte."
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rasim ozan kütahyalı, fatih altaylı
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fatih Altaylı'ya: Şimdi düştün elime, seni kimse kurtaramaz artık
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Rasim Ozan Kütahyalı, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya yönelik olarak, "Fatih Altaylı denen obsesif tipin bana yalanlarla saldırdığı yazısını şimdi medya Radar’da gördüm… Eeeeee sen kaşındın Fatih… Şimdi düştün elime, seni kimse kurtaramaz artık" ifadelerini kullandı.
Kütahyalı, geçen hafta katıldığı "Ne Var Ne Yok
" adlı YouTube programında Fatih Altaylı ile ilgili bazı iddialar ortaya atmış; şunları söylemişti
:
"3 Temmuz'da ben varım kardeşim. En öndeydim dedim. Fatih Altaylı arazi oldu, sonra 2013-2014-2015’te FETÖ’yü destekledi Tayyip Erdoğan yok olsun diye. Tek o değil, ben bundan ötürü tutuklansınlar da demiyorum. O dönem konjonktürde bunlar Fethullah Gülen’i desteklediler. Net. Herkes biliyor bunu, sorsunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a."
"Ben Fatih Altaylı değilim kardeşim, 3 temmuz operasyonunu en çok destekleyip arazi olacak karakterde adam değilim. O Fatih Altaylı. Her dönemin adamı o işte."