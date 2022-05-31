https://tr.sputniknews.com/20220531/rus-is-insani-roman-abramovic-ab-yaptirimini-dava-etti-1056861486.html
Rus iş insanı Roman Abramoviç, AB yaptırımını dava etti
Rus iş insanı Roman Abramoviç, AB yaptırımını dava etti
Rus iş insanı Roman Abramoviç, Avrupa Birliği'nin (AB) martta uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşı hukuki süreç başlattı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T22:42+0300
2022-05-31T22:42+0300
2022-05-31T22:43+0300
ukrayna krizi
iş insanı
rusya
ukrayna
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Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından AB yaptırım listesine eklenen İngiliz futbol takımı Chelsea'nin eski sahibi Abramoviç, AB Konseyi kararına karşı Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesi'nde dava açtı.AB, 15 Mart'ta Rus milyarder Abramoviç'e yaptırım uygulamaya başlamış, mal varlıklarını dondurmuş ve seyahat yasağı getirmişti.
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rusya
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iş insanı, rusya, ukrayna, chelsea
Rus iş insanı Roman Abramoviç, AB yaptırımını dava etti
22:42 31.05.2022 (güncellendi: 22:43 31.05.2022) Abone ol
Rus iş insanı Roman Abramoviç, Avrupa Birliği'nin (AB) martta uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşı hukuki süreç başlattı.
Rusya
'nın Ukrayna
operasyonunun başlamasının ardından AB yaptırım listesine eklenen İngiliz futbol takımı Chelsea
'nin eski sahibi Abramoviç, AB Konseyi kararına karşı Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesi'nde dava açtı.
AB, 15 Mart'ta Rus milyarder Abramoviç'e yaptırım uygulamaya başlamış, mal varlıklarını dondurmuş ve seyahat yasağı getirmişti.