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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220531/rus-is-insani-roman-abramovic-ab-yaptirimini-dava-etti-1056861486.html
Rus iş insanı Roman Abramoviç, AB yaptırımını dava etti
Rus iş insanı Roman Abramoviç, AB yaptırımını dava etti
Rus iş insanı Roman Abramoviç, Avrupa Birliği'nin (AB) martta uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşı hukuki süreç başlattı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
iş insanı
rusya
ukrayna
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Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından AB yaptırım listesine eklenen İngiliz futbol takımı Chelsea'nin eski sahibi Abramoviç, AB Konseyi kararına karşı Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesi'nde dava açtı.AB, 15 Mart'ta Rus milyarder Abramoviç'e yaptırım uygulamaya başlamış, mal varlıklarını dondurmuş ve seyahat yasağı getirmişti.
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iş insanı, rusya, ukrayna, chelsea

Rus iş insanı Roman Abramoviç, AB yaptırımını dava etti

22:42 31.05.2022 (güncellendi: 22:43 31.05.2022)
© SputnikRoman Abramoviç
Roman Abramoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© Sputnik
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Rus iş insanı Roman Abramoviç, Avrupa Birliği'nin (AB) martta uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşı hukuki süreç başlattı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından AB yaptırım listesine eklenen İngiliz futbol takımı Chelsea'nin eski sahibi Abramoviç, AB Konseyi kararına karşı Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesi'nde dava açtı.
AB, 15 Mart'ta Rus milyarder Abramoviç'e yaptırım uygulamaya başlamış, mal varlıklarını dondurmuş ve seyahat yasağı getirmişti.
22:43
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