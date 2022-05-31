https://tr.sputniknews.com/20220531/rus-ordusu-herson-limaninda-mahsur-kalan-turk-gemisinin-murettebatina-insani-yardim-goturdu-1056850493.html

Rus ordusu, Herson Limanı'nda mahsur kalan Türk gemisinin mürettebatına insani yardım götürdü

Rus ordusu, Herson Limanı'nda mahsur kalan Türk gemisinin mürettebatına insani yardım götürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın başından beri mayınlar nedeniyle Herson Limanı'nda mahsur kalan Türk gemisinin mürettebatına Rus güçleri... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T16:14+0300

2022-05-31T16:14+0300

2022-05-31T16:14+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

kırım

gemi

yardım

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Bakanlık, "Rus askeri polisi, Herson Limanı'nda bulunan Türk bandıralı Ferahnaz gemisinin mürettebatına insani yardım ulaştırdı. Gemi, limana özel askeri harekat başlamadan önce girmiş ve Ukrayna ordusu tarafından koyulan mayınlar nedeniyle orada mahsur kalmıştı" ifadelerini kullandı.Limandaki çalışanarın Ukraynalı güçlerin kontrolü altındaki bölgeye geçtiğini, gemilerin ise mürettebatlarıyla birlikte limanda bırakıldıklarını kaydeden bakanlık, gemilerdeki personelin bir kısmının Rus askerler tarafından Kırım'a tahliye edildiğini ve oradan da ülkelerine gönderildiğini, geri kalanların ise gemilerde eve dönüş bekleyişini sürdürdüğünü belirtti.Türk gemisine insani yardım götüren askerlerden biri, "Bu, sağladığımız ilk insani yardım değil. Herkese insani yardım sunmaya hazır değiliz. İhtiyaç duyan herkes, düzenli olarak yardım alıyor. Biz iyi bir halkız, herkese yardım ediyoruz, biz Rus'uz" dedi.

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, kırım, gemi, yardım