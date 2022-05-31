https://tr.sputniknews.com/20220531/rus-turk-calisma-grubu-baskani-ayupov-rusya-ile-turkiye-arasindaki-etkilesim-her-cephede-guclenecek-1056862798.html

Rus-Türk Çalışma Grubu Başkanı Ayupov: Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşim her cephede güçlenecek

Rus-Türk Çalışma Grubu Başkanı Ayupov: Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşim her cephede güçlenecek

Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) bünyesindeki Rus-Türk Çalışma Grubu’nun Başkanı Ayupov, Russian Business Guide'a verdiği demeçte Batı... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T23:39+0300

2022-05-31T23:39+0300

2022-05-31T23:43+0300

ekonomi

rusya

türkiye

arslan ayupov

ticaret

iş birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_0:26:1281:746_1920x0_80_0_0_a4f9766792f774e1854ac611c1a38bc2.jpg

Rus-Türk Çalışma Grubu Arslan Ayupov, bir dizi ülke tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırım koşullarında, Rus iş dünyasının Türkiye'ye, Türk iş dünyasının da Rusya'ya daha fazla yöneldiğini belirterek, mevcut dış koşulların iki ülke arasındaki iş ilişkilerinin daha fazla yakınlaşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.2021 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 33 milyar doları bulduğunu hatırlatan Ayubov, şunları söyledi:Ayupov, Rusya ile Türkiye arasında gelecek vaat eden işbirliği alanları olarak lojistik, fast food, tekstil, inşaat, enerji, Türk üretiminin Rusya’da gelişimi, Rus mallarının Türkiye’ye ihracat akışının oluşturulmasını göstererek, “Şu anda işbirliğinin güçlenmeyeceği alanları adlandırmak zor. Bu güçlenme aslında tüm cephelerde olacak” dedi.Ayubov, hibeler, ofset sözleşmeleri ve özel yatırım sözleşmelerini Rusya’da faaliyet gösterecek şirketlerin yararlanabileceği destek önlemlerine örnek göstererek şöyle devam etti:Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin oldukça yapıcı olduğuna vurgu yapan Ayupov, “Türkiye, Rusların mentalitesini çok iyi bildiği ve hem iş alanında hem de en üst makamlar düzeyinde yapıcı bir diyaloğu sürdürdüğümüz, bize dost olan ülkelerden biridir” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220531/rusya-turkiye-is-konseyi-baskani-palankoyev-bircok-ilginc-ortak-proje-bizi-bekliyor-1056859856.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, türkiye, arslan ayupov, ticaret, iş birliği