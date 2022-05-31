https://tr.sputniknews.com/20220531/rus-turk-calisma-grubu-baskani-ayupov-rusya-ile-turkiye-arasindaki-etkilesim-her-cephede-guclenecek-1056862798.html
Rus-Türk Çalışma Grubu Başkanı Ayupov: Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşim her cephede güçlenecek
Rus-Türk Çalışma Grubu Başkanı Ayupov: Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşim her cephede güçlenecek
Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) bünyesindeki Rus-Türk Çalışma Grubu’nun Başkanı Ayupov, Russian Business Guide'a verdiği demeçte Batı... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T23:39+0300
2022-05-31T23:39+0300
2022-05-31T23:43+0300
ekonomi
rusya
türkiye
arslan ayupov
ticaret
iş birliği
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Rus-Türk Çalışma Grubu Arslan Ayupov, bir dizi ülke tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırım koşullarında, Rus iş dünyasının Türkiye'ye, Türk iş dünyasının da Rusya'ya daha fazla yöneldiğini belirterek, mevcut dış koşulların iki ülke arasındaki iş ilişkilerinin daha fazla yakınlaşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.2021 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 33 milyar doları bulduğunu hatırlatan Ayubov, şunları söyledi:Ayupov, Rusya ile Türkiye arasında gelecek vaat eden işbirliği alanları olarak lojistik, fast food, tekstil, inşaat, enerji, Türk üretiminin Rusya’da gelişimi, Rus mallarının Türkiye’ye ihracat akışının oluşturulmasını göstererek, “Şu anda işbirliğinin güçlenmeyeceği alanları adlandırmak zor. Bu güçlenme aslında tüm cephelerde olacak” dedi.Ayubov, hibeler, ofset sözleşmeleri ve özel yatırım sözleşmelerini Rusya’da faaliyet gösterecek şirketlerin yararlanabileceği destek önlemlerine örnek göstererek şöyle devam etti:Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin oldukça yapıcı olduğuna vurgu yapan Ayupov, “Türkiye, Rusların mentalitesini çok iyi bildiği ve hem iş alanında hem de en üst makamlar düzeyinde yapıcı bir diyaloğu sürdürdüğümüz, bize dost olan ülkelerden biridir” ifadelerini kullandı.
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Rus-Türk Çalışma Grubu Başkanı Ayupov: Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşim her cephede güçlenecek
23:39 31.05.2022 (güncellendi: 23:43 31.05.2022) Abone ol
Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) bünyesindeki Rus-Türk Çalışma Grubu’nun Başkanı Ayupov, Russian Business Guide'a verdiği demeçte Batı yaptırımları koşulları altındaki Rus-Türk ekonomik ilişkilerini anlattı.
Rus-Türk Çalışma Grubu Arslan Ayupov, bir dizi ülke tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırım koşullarında, Rus iş dünyasının Türkiye'ye, Türk iş dünyasının da Rusya'ya daha fazla yöneldiğini belirterek, mevcut dış koşulların iki ülke arasındaki iş ilişkilerinin daha fazla yakınlaşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.
2021 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 33 milyar doları bulduğunu hatırlatan Ayubov, şunları söyledi:
“İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl tam olarak ne kadar olacağı konusunda tahmin yürütmek zor ancak daha önce yapılan tüm sözleşmeler ve teslimatlar devam ettiği ve yenileri de eklendiği için geçen yıla göre daha da büyüyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.”
Ayupov, Rusya ile Türkiye arasında gelecek vaat eden işbirliği alanları olarak lojistik, fast food, tekstil, inşaat, enerji, Türk üretiminin Rusya’da gelişimi, Rus mallarının Türkiye’ye ihracat akışının oluşturulmasını göstererek, “Şu anda işbirliğinin güçlenmeyeceği alanları adlandırmak zor. Bu güçlenme aslında tüm cephelerde olacak” dedi.
Ayubov, hibeler, ofset sözleşmeleri ve özel yatırım sözleşmelerini Rusya’da faaliyet gösterecek şirketlerin yararlanabileceği destek önlemlerine örnek göstererek şöyle devam etti:
“2020'den bu yana, Rusya'da yeni bir yatırım teşvik aracı ortaya çıktı: Sermaye yatırımlarının korunması ve teşviki anlaşması. Başlıca özelliği istikrarlılık şartıdır. Yatırımcılar, durumlarını kötüleştirebilecek eylemlerde bulunmama konusunda devletin güvencesine dayalı olarak yatırım projelerini hayata geçirme olanağına kavuşuyor.”
Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin oldukça yapıcı olduğuna vurgu yapan Ayupov, “Türkiye, Rusların mentalitesini çok iyi bildiği ve hem iş alanında hem de en üst makamlar düzeyinde yapıcı bir diyaloğu sürdürdüğümüz, bize dost olan ülkelerden biridir” ifadelerini kullandı.