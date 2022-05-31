Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220531/rus-turk-calisma-grubu-baskani-ayupov-rusya-ile-turkiye-arasindaki-etkilesim-her-cephede-guclenecek-1056862798.html
Rus-Türk Çalışma Grubu Başkanı Ayupov: Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşim her cephede güçlenecek
Rus-Türk Çalışma Grubu Başkanı Ayupov: Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşim her cephede güçlenecek
Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) bünyesindeki Rus-Türk Çalışma Grubu’nun Başkanı Ayupov, Russian Business Guide'a verdiği demeçte Batı... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T23:39+0300
2022-05-31T23:43+0300
ekonomi
rusya
türkiye
arslan ayupov
ticaret
iş birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_0:26:1281:746_1920x0_80_0_0_a4f9766792f774e1854ac611c1a38bc2.jpg
Rus-Türk Çalışma Grubu Arslan Ayupov, bir dizi ülke tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırım koşullarında, Rus iş dünyasının Türkiye'ye, Türk iş dünyasının da Rusya'ya daha fazla yöneldiğini belirterek, mevcut dış koşulların iki ülke arasındaki iş ilişkilerinin daha fazla yakınlaşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.2021 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 33 milyar doları bulduğunu hatırlatan Ayubov, şunları söyledi:Ayupov, Rusya ile Türkiye arasında gelecek vaat eden işbirliği alanları olarak lojistik, fast food, tekstil, inşaat, enerji, Türk üretiminin Rusya’da gelişimi, Rus mallarının Türkiye’ye ihracat akışının oluşturulmasını göstererek, “Şu anda işbirliğinin güçlenmeyeceği alanları adlandırmak zor. Bu güçlenme aslında tüm cephelerde olacak” dedi.Ayubov, hibeler, ofset sözleşmeleri ve özel yatırım sözleşmelerini Rusya’da faaliyet gösterecek şirketlerin yararlanabileceği destek önlemlerine örnek göstererek şöyle devam etti:Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin oldukça yapıcı olduğuna vurgu yapan Ayupov, “Türkiye, Rusların mentalitesini çok iyi bildiği ve hem iş alanında hem de en üst makamlar düzeyinde yapıcı bir diyaloğu sürdürdüğümüz, bize dost olan ülkelerden biridir” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/rusya-turkiye-is-konseyi-baskani-palankoyev-bircok-ilginc-ortak-proje-bizi-bekliyor-1056859856.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_104:0:1099:746_1920x0_80_0_0_1011317d3b8a2b59072ebf5ee93bce11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, arslan ayupov, ticaret, iş birliği

Rus-Türk Çalışma Grubu Başkanı Ayupov: Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşim her cephede güçlenecek

23:39 31.05.2022 (güncellendi: 23:43 31.05.2022)
© AARusya - Türkiye bayrak
Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) bünyesindeki Rus-Türk Çalışma Grubu’nun Başkanı Ayupov, Russian Business Guide'a verdiği demeçte Batı yaptırımları koşulları altındaki Rus-Türk ekonomik ilişkilerini anlattı.
Rus-Türk Çalışma Grubu Arslan Ayupov, bir dizi ülke tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırım koşullarında, Rus iş dünyasının Türkiye'ye, Türk iş dünyasının da Rusya'ya daha fazla yöneldiğini belirterek, mevcut dış koşulların iki ülke arasındaki iş ilişkilerinin daha fazla yakınlaşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.
2021 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 33 milyar doları bulduğunu hatırlatan Ayubov, şunları söyledi:
“İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl tam olarak ne kadar olacağı konusunda tahmin yürütmek zor ancak daha önce yapılan tüm sözleşmeler ve teslimatlar devam ettiği ve yenileri de eklendiği için geçen yıla göre daha da büyüyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.”
Ayupov, Rusya ile Türkiye arasında gelecek vaat eden işbirliği alanları olarak lojistik, fast food, tekstil, inşaat, enerji, Türk üretiminin Rusya’da gelişimi, Rus mallarının Türkiye’ye ihracat akışının oluşturulmasını göstererek, “Şu anda işbirliğinin güçlenmeyeceği alanları adlandırmak zor. Bu güçlenme aslında tüm cephelerde olacak” dedi.
Ayubov, hibeler, ofset sözleşmeleri ve özel yatırım sözleşmelerini Rusya’da faaliyet gösterecek şirketlerin yararlanabileceği destek önlemlerine örnek göstererek şöyle devam etti:
“2020'den bu yana, Rusya'da yeni bir yatırım teşvik aracı ortaya çıktı: Sermaye yatırımlarının korunması ve teşviki anlaşması. Başlıca özelliği istikrarlılık şartıdır. Yatırımcılar, durumlarını kötüleştirebilecek eylemlerde bulunmama konusunda devletin güvencesine dayalı olarak yatırım projelerini hayata geçirme olanağına kavuşuyor.”
Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin oldukça yapıcı olduğuna vurgu yapan Ayupov, “Türkiye, Rusların mentalitesini çok iyi bildiği ve hem iş alanında hem de en üst makamlar düzeyinde yapıcı bir diyaloğu sürdürdüğümüz, bize dost olan ülkelerden biridir” ifadelerini kullandı.
Ahmet Palankoyev - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
EKONOMİ
Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Palankoyev: Birçok ilginç ortak proje bizi bekliyor
21:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала