https://tr.sputniknews.com/20220531/rusya-turkiye-is-konseyi-baskani-palankoyev-bircok-ilginc-ortak-proje-bizi-bekliyor-1056859856.html
Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Palankoyev: Birçok ilginç ortak proje bizi bekliyor
Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Palankoyev: Birçok ilginç ortak proje bizi bekliyor
Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Rusya ile Türkiye arasındaki ticari iş birliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T21:57+0300
2022-05-31T21:57+0300
2022-05-31T21:57+0300
ekonomi
türkiye
rusya
iş birliği
ahmet palankoyev
ticaret
rusya-türkiye iş konseyi
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Russian Business Guide (RBG) dergisine konuşan Ahmet Palankoyev, Rus ve Türk girişimciler arasındaki işbirliğinin doğası gereği çok taraflı olduğunu ve turizm sektöründen sanayiye ve bilişim projelerine uzandığını anlattı.Palankoyev, “Girişimcilerimiz, Rus tasarımcıların ürünlerini üretmek için Türk hafif sanayi işletmelerinin kapasitelerini kullanıyor. Son zamanlarda Türkiye’deki serbest bölgelerde Rus üretim tesislerinin kurulması konusunda müzakereler yürütülüyor” diye konuştu.Enerji alanında ikili ilişkilerin geliştirilmesine değinen Palankoyev, “Rusya ve Türkiye’nin enerji alanındaki işbirliği, ticari ilişkilerimizin olumlu dinamiklerini tekrarlıyor. Rusya'nın Türkiye'ye ihracatında yaklaşık yüzde 20'lik pay enerji tedarikine ayrılıyor. Ancak enerji sektöründeki en iddialı proje elbette (Rus devlet nükleer enerji şirketi) Rosatom tarafından hayata geçirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesidir” vurgusunu yaptı.Bugün hem Türkiye’de, hem de Rusya’da diğer alanlarda da büyük projeleri hayata geçirme planları olduğuna dikkat çeken Rus iş insanı, Bodrum'da modern bir spor ve eğlence merkezi kurmaya yönelik büyük ölçekli bir Rus projesi olan Bodrum Arena’yı örnek olarak gösterdi.Palankoyev, “Rusya'da Türk ortaklar laminat ve MDF üretimi için bir işletme kurmayı planlıyor. Şirketin ürünleri hem iç pazara hem de ihracata yönelik olacak. Projenin kapasitesi 80 milyon euro” ifadelerini kullandı.Türk ve Rus girişimciler için çok sayıdaki büyüme ve gelişme noktalarına dikkat çeken Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı, “Bugün Rusya ile Türkiye arasında imkanlar penceresi açıldı ve girişimciler bundan mutlaka yararlanacak. Böylelikle yakında birçok yeni ilginç Rus-Türk projesi göreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.
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türkiye, rusya, iş birliği, ahmet palankoyev, ticaret, rusya-türkiye iş konseyi
Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Palankoyev: Birçok ilginç ortak proje bizi bekliyor
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Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Rusya ile Türkiye arasındaki ticari iş birliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Russian Business Guide (RBG) dergisine konuşan Ahmet Palankoyev, Rus ve Türk girişimciler arasındaki işbirliğinin doğası gereği çok taraflı olduğunu ve turizm sektöründen sanayiye ve bilişim projelerine uzandığını anlattı.
Palankoyev, “Girişimcilerimiz, Rus tasarımcıların ürünlerini üretmek için Türk hafif sanayi işletmelerinin kapasitelerini kullanıyor. Son zamanlarda Türkiye’deki serbest bölgelerde Rus üretim tesislerinin kurulması konusunda müzakereler yürütülüyor” diye konuştu.
Enerji alanında ikili ilişkilerin geliştirilmesine değinen Palankoyev, “Rusya ve Türkiye’nin enerji alanındaki işbirliği, ticari ilişkilerimizin olumlu dinamiklerini tekrarlıyor. Rusya'nın Türkiye'ye ihracatında yaklaşık yüzde 20'lik pay enerji tedarikine ayrılıyor. Ancak enerji sektöründeki en iddialı proje elbette (Rus devlet nükleer enerji şirketi) Rosatom tarafından hayata geçirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesidir” vurgusunu yaptı.
Bugün hem Türkiye’de, hem de Rusya’da diğer alanlarda da büyük projeleri hayata geçirme planları olduğuna dikkat çeken Rus iş insanı, Bodrum'da modern bir spor ve eğlence merkezi kurmaya yönelik büyük ölçekli bir Rus projesi olan Bodrum Arena’yı örnek olarak gösterdi.
Palankoyev, “Rusya'da Türk ortaklar laminat ve MDF üretimi için bir işletme kurmayı planlıyor. Şirketin ürünleri hem iç pazara hem de ihracata yönelik olacak. Projenin kapasitesi 80 milyon euro” ifadelerini kullandı.
Türk ve Rus girişimciler için çok sayıdaki büyüme ve gelişme noktalarına dikkat çeken Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı, “Bugün Rusya ile Türkiye arasında imkanlar penceresi açıldı ve girişimciler bundan mutlaka yararlanacak. Böylelikle yakında birçok yeni ilginç Rus-Türk projesi göreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.