https://tr.sputniknews.com/20220531/rusya-yaptirimlarinin-gorusuldugu-ab-zirvesi-2-gununde-dogalgaz-ithalat-yasagi-uzak-ihtimal-1056847349.html

Rusya yaptırımlarının görüşüldüğü AB Zirvesi 2. gününde: 'Doğalgaz ithalat yasağı uzak ihtimal'

Rusya yaptırımlarının görüşüldüğü AB Zirvesi 2. gününde: 'Doğalgaz ithalat yasağı uzak ihtimal'

Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, Rusya'ya yönelik 6. paket yaptırımların kabul edilmesinin ardından Rusya'dan doğalgaz ithalatına yasak konulmasını... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T14:22+0300

2022-05-31T14:22+0300

2022-05-31T14:22+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

rusya

petrol

doğalgaz

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1043383849_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_1cb3c7fbd674dcbaa2556a527014014c.jpg

AB liderleri, Rusya'ya Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle 6. paket yaptırımları kabul etti. Yaptırımlar, Macaristan'ı dışarıda tutarak Rusya'dan petrol ithalatına yasak getiriyor.Bununla birlikte başta Almanya olmak üzere birlikteki büyük ekonomiler için doğalgaz ithalatına yasak getirilmesi tartışma konusu.Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen zirvenin ikinci gününde yaptığı açıklamada, "Doğalgazın 7. pakette olması gerektiğini düşünüyorum ancak ben de gerçekçiyim, orada olacağını sanmıyorum" dedi.'Petrol telafi edilebilir, doğalgazda durum farklı'Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise, 'petrolü telafi etmenin çok daha kolay olduğuna' dikkat çekerek, "Doğalgazda durum oldukça farklı. Dolayısıyla bir sonraki yaptırım paketinde de doğalgaz ambargosu söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Brüksel'in yeni bir yaptırım turu değerlendirmeye geçmeden önce 'bir süre durması' gerektiğini kaydetti. De Croo, "Doğalgaz açısından durum karmaşık. Yani bu önemli bir adım. Şimdi burada duralım, bakalım etkisi ne olacak" diye konuştu.Öte yandan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Kimse barbar, hiçbir şekilde güvenilemeyecek bir ülke olan Rusya'dan enerji satın almak istemiyor, sadece güvenilmez bir ortak değil, aynı zamanda suçlu bir devlet haline geldi" iddiasında bulundu.Morawiecki, "Sadece kömür veya petrolden değil, aynı zamanda uzun vadede, özellikle Almanya ve Avusturya olmak üzere bazı üye devletlerin vurguladığı gibi, uzun vadede gazdan da hızlı bir şekilde nasıl uzaklaşabileceğimizi tartışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220531/yuksek-temsilci-borrell-ab-buyuk-bir-askeri-guc-haline-gelmeli-1056844018.html

avrupa birliği

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa birliği, rusya, petrol, doğalgaz, yaptırım