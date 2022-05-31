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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220531/rusya-yaptirimlarinin-gorusuldugu-ab-zirvesi-2-gununde-dogalgaz-ithalat-yasagi-uzak-ihtimal-1056847349.html
Rusya yaptırımlarının görüşüldüğü AB Zirvesi 2. gününde: 'Doğalgaz ithalat yasağı uzak ihtimal'
Rusya yaptırımlarının görüşüldüğü AB Zirvesi 2. gününde: 'Doğalgaz ithalat yasağı uzak ihtimal'
Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, Rusya'ya yönelik 6. paket yaptırımların kabul edilmesinin ardından Rusya'dan doğalgaz ithalatına yasak konulmasını... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T14:22+0300
2022-05-31T14:22+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
rusya
petrol
doğalgaz
yaptırım
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AB liderleri, Rusya'ya Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle 6. paket yaptırımları kabul etti. Yaptırımlar, Macaristan'ı dışarıda tutarak Rusya'dan petrol ithalatına yasak getiriyor.Bununla birlikte başta Almanya olmak üzere birlikteki büyük ekonomiler için doğalgaz ithalatına yasak getirilmesi tartışma konusu.Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen zirvenin ikinci gününde yaptığı açıklamada, "Doğalgazın 7. pakette olması gerektiğini düşünüyorum ancak ben de gerçekçiyim, orada olacağını sanmıyorum" dedi.'Petrol telafi edilebilir, doğalgazda durum farklı'Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise, 'petrolü telafi etmenin çok daha kolay olduğuna' dikkat çekerek, "Doğalgazda durum oldukça farklı. Dolayısıyla bir sonraki yaptırım paketinde de doğalgaz ambargosu söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Brüksel'in yeni bir yaptırım turu değerlendirmeye geçmeden önce 'bir süre durması' gerektiğini kaydetti. De Croo, "Doğalgaz açısından durum karmaşık. Yani bu önemli bir adım. Şimdi burada duralım, bakalım etkisi ne olacak" diye konuştu.Öte yandan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Kimse barbar, hiçbir şekilde güvenilemeyecek bir ülke olan Rusya'dan enerji satın almak istemiyor, sadece güvenilmez bir ortak değil, aynı zamanda suçlu bir devlet haline geldi" iddiasında bulundu.Morawiecki, "Sadece kömür veya petrolden değil, aynı zamanda uzun vadede, özellikle Almanya ve Avusturya olmak üzere bazı üye devletlerin vurguladığı gibi, uzun vadede gazdan da hızlı bir şekilde nasıl uzaklaşabileceğimizi tartışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/yuksek-temsilci-borrell-ab-buyuk-bir-askeri-guc-haline-gelmeli-1056844018.html
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avrupa birliği, rusya, petrol, doğalgaz, yaptırım

Rusya yaptırımlarının görüşüldüğü AB Zirvesi 2. gününde: 'Doğalgaz ithalat yasağı uzak ihtimal'

14:22 31.05.2022
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği bayrağı
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, Rusya'ya yönelik 6. paket yaptırımların kabul edilmesinin ardından Rusya'dan doğalgaz ithalatına yasak konulmasını değerlendirdi. Liderler, ağırlıklı olarak bu seçeneğin uzak ihtimal olduğunu kanaatinde.
AB liderleri, Rusya'ya Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle 6. paket yaptırımları kabul etti. Yaptırımlar, Macaristan'ı dışarıda tutarak Rusya'dan petrol ithalatına yasak getiriyor.
Bununla birlikte başta Almanya olmak üzere birlikteki büyük ekonomiler için doğalgaz ithalatına yasak getirilmesi tartışma konusu.
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen zirvenin ikinci gününde yaptığı açıklamada, "Doğalgazın 7. pakette olması gerektiğini düşünüyorum ancak ben de gerçekçiyim, orada olacağını sanmıyorum" dedi.

'Petrol telafi edilebilir, doğalgazda durum farklı'

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise, 'petrolü telafi etmenin çok daha kolay olduğuna' dikkat çekerek, "Doğalgazda durum oldukça farklı. Dolayısıyla bir sonraki yaptırım paketinde de doğalgaz ambargosu söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Brüksel'in yeni bir yaptırım turu değerlendirmeye geçmeden önce 'bir süre durması' gerektiğini kaydetti. De Croo, "Doğalgaz açısından durum karmaşık. Yani bu önemli bir adım. Şimdi burada duralım, bakalım etkisi ne olacak" diye konuştu.
Öte yandan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Kimse barbar, hiçbir şekilde güvenilemeyecek bir ülke olan Rusya'dan enerji satın almak istemiyor, sadece güvenilmez bir ortak değil, aynı zamanda suçlu bir devlet haline geldi" iddiasında bulundu.
Morawiecki, "Sadece kömür veya petrolden değil, aynı zamanda uzun vadede, özellikle Almanya ve Avusturya olmak üzere bazı üye devletlerin vurguladığı gibi, uzun vadede gazdan da hızlı bir şekilde nasıl uzaklaşabileceğimizi tartışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
Ukrayna krizi
Yüksek Temsilci Borrell: AB, büyük bir askeri güç haline gelmeli
13:06
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