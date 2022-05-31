https://tr.sputniknews.com/20220531/sahil-guvenlik-komutanligi-multecilerin-kafeste-tutuldugu-iddiasini-yalanladi-1056830435.html

Sahil Güvenlik Komutanlığı, mültecilerin 'kafes'te tutulduğu iddiasını yalanladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, mültecilerin 'kafes'te tutulduğu iddiasını yalanladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça'da göçmen grubunun kafes benzeri bir yapı içerisinde bekletildiği ya da alıkonulduğu iddialarını yalanladı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

sahil güvenlik

sahil güvenlik komutanlığı

mülteci

kafes

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Sahil Güvenlik Komutanlığın'dan yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında "Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 25 göçmenin 25 metrekarelik kafes biçiminde bir yapının içinde tutulduğu" şeklinde asılsız iddiaların ileri sürüldüğü haber ve paylaşımlar yayımlandığı anımsatıldı.Açıklamada, 26 Mayıs'ta Gereme ve Mersincik Koyu açıklarında 2 ayrı düzensiz göçmen grubunda 163 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla göçmen grubunun adli ve idari işlemleri yapılmak üzere Sahil Güvenlik iskelesine getirildiği belirtildi.Göçmen grubunun, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere jandarma ve emniyet birimlerine teslim edilmeden önce, kontrollü ve uygun bir bölge olan eski hudut kapısı yolcu bekleme yerinde tüm insani ihtiyaçlarının karşılandığı ve sağlık kontrollerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, ilgili haber ve paylaşımların, uzun süredir değişik şekillerde zulme uğrayan düzensiz göçmenlerin kayıtsız şartsız yanında olan Sahil Güvenlik Komutanlığını "derinden üzdüğü" ifadesine yer verildi.

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sahil güvenlik, sahil güvenlik komutanlığı, mülteci, kafes