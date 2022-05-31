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Sahneye çıkmayan sanatçılara pet şişe atıp yuhaladılar
Sahneye çıkmayan sanatçılara pet şişe atıp yuhaladılar
Adana'nın Kozan ilçesinde sanatçılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, paraları ödenmediği iddiasıyla sahneye çıkmadı. 3 saat sonra sahneye çıkmaya ikna edilen... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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Adana’nın Kozan ilçesinde Veysel Şakir tarafından Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konseri organize edildi. Sanatçılar saat 20.00’deki konserlerinde paralarının ödenmediğini iddia ederek sahneye çıkmadı. Konseri izlemek için gelen davetliler sanatçılara tepki gösterdi. Saat 23.00’de sahneye çıkmak için ikna edilen sanatçılar konser alanına gelince vatandaşları sanatçıları yuhalayarak tepki gösterdi, araçlarına pet şişe attı ve araçtan indirmedi. Sanatçılar tepkiler üzerine konser alanından uzaklaştı.Organizasyonu yapan Veysel Şakir bilet alan herkesin parasının geri yatırılacağını belirterek sahnede menajeri yanına alarak yaşananları aktardı. Şakir, “Sanatçının parasını EFT yaptık şu an parası hesabına eksik olduğu için çıkmıyor. Ben akşam 20.00’den beri iknaya uğraşıyorum zaten. 23.01’de ikna edelim istedik. Olmadı. Herkesin parası tek tek iade edilecek. Hepinizden özür dileriz. Biz zaten hukuki süreci başlatacağız" dedi.Dışarıda tepki gösteren vatandaşlar ve basın mensuplarına açıklama yapılırken kameraların kapatılmasını isteyen menajer ise sahnede “Hepiniz hoş geldiniz. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. 15 bin TL için değil biz buraya size en kısa sürede halk konserine gelmek isteriz. Hepinize teşekkür ediyoruz” demesi üzerine konsere gelenler yuhalayarak tepki gösterdiler.Tepkilerin ardından vatandaşlar konser alanından ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/melek-mossonun-kocaelideki-konseri-de-iptal-edildi-1056830323.html
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türkiye, adana, gösteri, iptal, menajer, seyirci, tepki

Sahneye çıkmayan sanatçılara pet şişe atıp yuhaladılar

09:40 31.05.2022 (güncellendi: 10:14 31.05.2022)
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLSahneye çıkmayan sanatçılara pet şişe atıp yuhaladılar
Sahneye çıkmayan sanatçılara pet şişe atıp yuhaladılar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
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Adana'nın Kozan ilçesinde sanatçılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, paraları ödenmediği iddiasıyla sahneye çıkmadı. 3 saat sonra sahneye çıkmaya ikna edilen sanatçılar, seyirciler tarafından yuhalandı.
Adana’nın Kozan ilçesinde Veysel Şakir tarafından Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konseri organize edildi. Sanatçılar saat 20.00’deki konserlerinde paralarının ödenmediğini iddia ederek sahneye çıkmadı.
Konseri izlemek için gelen davetliler sanatçılara tepki gösterdi. Saat 23.00’de sahneye çıkmak için ikna edilen sanatçılar konser alanına gelince vatandaşları sanatçıları yuhalayarak tepki gösterdi, araçlarına pet şişe attı ve araçtan indirmedi. Sanatçılar tepkiler üzerine konser alanından uzaklaştı.
Organizasyonu yapan Veysel Şakir bilet alan herkesin parasının geri yatırılacağını belirterek sahnede menajeri yanına alarak yaşananları aktardı. Şakir, “Sanatçının parasını EFT yaptık şu an parası hesabına eksik olduğu için çıkmıyor. Ben akşam 20.00’den beri iknaya uğraşıyorum zaten. 23.01’de ikna edelim istedik. Olmadı. Herkesin parası tek tek iade edilecek. Hepinizden özür dileriz. Biz zaten hukuki süreci başlatacağız" dedi.
Dışarıda tepki gösteren vatandaşlar ve basın mensuplarına açıklama yapılırken kameraların kapatılmasını isteyen menajer ise sahnede “Hepiniz hoş geldiniz. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. 15 bin TL için değil biz buraya size en kısa sürede halk konserine gelmek isteriz. Hepinize teşekkür ediyoruz” demesi üzerine konsere gelenler yuhalayarak tepki gösterdiler.
Tepkilerin ardından vatandaşlar konser alanından ayrıldı.
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