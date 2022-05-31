Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu Karim Benzema

© AFP 2022Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde sezonun en iyileri, UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.
1/5
© AFP 2022
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde sezonun en iyileri, UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.
© AFP 2022İspanya'nın Real Madrid takımıyla 'Devler Ligi'nde çıktığı 12 maçta 15 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız forvet Benzema, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.
2/5
© AFP 2022
İspanya'nın Real Madrid takımıyla 'Devler Ligi'nde çıktığı 12 maçta 15 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız forvet Benzema, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.
© AFP 2022Sezonun en iyi 11'inde Thiabult Courtois, Luka Modric, Karim Benzema, Vinicius Junior (Real Madrid), Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho (Liverpool), Antonio Rüdiger (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City) ve Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) yer aldı.
3/5
© AFP 2022
Sezonun en iyi 11'inde Thiabult Courtois, Luka Modric, Karim Benzema, Vinicius Junior (Real Madrid), Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho (Liverpool), Antonio Rüdiger (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City) ve Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) yer aldı.
© AFP 2022Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Chelsea karşısında 'hat-trick' yapan Benzema'nın Londra ekibine attığı ilk gol de sezonun golü seçildi.
4/5
© AFP 2022
Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Chelsea karşısında 'hat-trick' yapan Benzema'nın Londra ekibine attığı ilk gol de sezonun golü seçildi.
© AFP 2022En iyi genç oyuncu ödülünü ise Real Madrid'den Vinicius Junior elde etti.
5/5
© AFP 2022
En iyi genç oyuncu ödülünü ise Real Madrid'den Vinicius Junior elde etti.