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Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu Karim Benzema
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu Karim Benzema
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu, Real Madrid'den Karim Benzema seçildi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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karim benzema, фото, uefa, real madrid

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu Karim Benzema

13:39 31.05.2022 (güncellendi: 13:47 31.05.2022)
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu, Real Madrid'den Karim Benzema seçildi.
© AFP 2022Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde sezonun en iyileri, UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu Karim Benzema - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde sezonun en iyileri, UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.
© AFP 2022İspanya'nın Real Madrid takımıyla 'Devler Ligi'nde çıktığı 12 maçta 15 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız forvet Benzema, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu Karim Benzema - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022
İspanya'nın Real Madrid takımıyla 'Devler Ligi'nde çıktığı 12 maçta 15 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız forvet Benzema, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.
© AFP 2022Sezonun en iyi 11'inde Thiabult Courtois, Luka Modric, Karim Benzema, Vinicius Junior (Real Madrid), Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho (Liverpool), Antonio Rüdiger (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City) ve Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu Karim Benzema - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022
Sezonun en iyi 11'inde Thiabult Courtois, Luka Modric, Karim Benzema, Vinicius Junior (Real Madrid), Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho (Liverpool), Antonio Rüdiger (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City) ve Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) yer aldı.
© AFP 2022Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Chelsea karşısında 'hat-trick' yapan Benzema'nın Londra ekibine attığı ilk gol de sezonun golü seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu Karim Benzema - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022
Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Chelsea karşısında 'hat-trick' yapan Benzema'nın Londra ekibine attığı ilk gol de sezonun golü seçildi.
© AFP 2022En iyi genç oyuncu ödülünü ise Real Madrid'den Vinicius Junior elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu Karim Benzema - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022
En iyi genç oyuncu ödülünü ise Real Madrid'den Vinicius Junior elde etti.
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