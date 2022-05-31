Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220531/samsunda-sahil-guvenlik-2022-arama-kurtarma-tatbikati-yapildi-1056852226.html
Samsun'da Sahil Güvenlik 2022 Arama Kurtarma Tatbikatı yapıldı
Samsun'da Sahil Güvenlik 2022 Arama Kurtarma Tatbikatı yapıldı
Vali Zülkif Dağlı, "Sahil Güvenlik teşkilatımızla imkan ve kabiliyetimizin ne kadar üst düzeyde olduğunu yerinde tespit etmiş olduk." ifadelerini kullandı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T16:53+0300
2022-05-31T16:53+0300
türkiye
sahil güvenlik
tatbikat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056852313_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dae9eafeee7d07fbdd9f114265869c42.jpg
amsun'da, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince, denizde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.Samsun'daki Sahil Güvenlik 2022 Arama Kurtarma Tatbikatı'nda, senaryo gereği Yeşilyurt İskelesi önünde demirli "Alpadros" adlı ticari geminin yemekhanesinde yangın çıktı. Yangın sırasında gemiden 3 mürettebat denize düştü. Gemide yangının kontrol edilememesi üzerine kaptan yardım sinyali gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, TCSG DOST 701 gemisi, üç bot ve bir helikopterle arama kurtarma çalışması başlattı.AB-412 helikopter, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timlerine ait KB-4327 1 kurtarma botu, TCSG Dost Korveti'ne ait hızlı kurtarma botu da arama kurtarma görevi yaptı.Denizdeki kazazedelerin kurtarılarak yangına müdahale edilmesi heyecanla izlendi. Tatbikatı TCSG DOST 701 gemisinden takip eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kortej geçişi yapan ekipleri selamladı.Dağlı, burada basın mensuplarına, Samsun'da boğulma vakalarına hazırlıklı olmak için söz konusu tatbikatları önemsediklerini söyledi. Kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleriyle boğulma vakaları üzerine alınacak tedbirler konusunda tatbikat öncesi toplantı yaptıklarını anlatan Dağlı, tatbikata katılan ekipleri tebrik etti. Vali Dağlı, şunları kaydetti:"Bu yıl tedbirleri ve cankurtaran sayımızı arttırıyoruz. Bu manada daha ağırlıklı tedbirler almış olacağız. İkinci olarak da su üstü ve hava araçlarıyla suya düşen yaralıları kurtarma operasyonu düzenlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterimiz ile deniz unsurları ile birlikte su üzerindeki vatandaşlarımızı kurtarmış olduk. Bunları izledik. Gerçekten Sahil Güvenlik teşkilatımızla imkan ve kabiliyetimizin ne kadar üst düzeyde olduğunu yerinde tespit etmiş olduk."Tatbikatları sürdüreceklerini dile getiren Vali Dağlı, "Güzel bir tatbikat ve çalışma oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu manada Samsun'un imkan ve kabiliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu da görmüş olduk." ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056852313_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_dcb7a7ab14b61e47cfd4e1386811b68e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sahil güvenlik, tatbikat

Samsun'da Sahil Güvenlik 2022 Arama Kurtarma Tatbikatı yapıldı

16:53 31.05.2022
© AASahil Güvenlik
Sahil Güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Vali Zülkif Dağlı, "Sahil Güvenlik teşkilatımızla imkan ve kabiliyetimizin ne kadar üst düzeyde olduğunu yerinde tespit etmiş olduk." ifadelerini kullandı.
amsun'da, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince, denizde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Samsun'daki Sahil Güvenlik 2022 Arama Kurtarma Tatbikatı'nda, senaryo gereği Yeşilyurt İskelesi önünde demirli "Alpadros" adlı ticari geminin yemekhanesinde yangın çıktı. Yangın sırasında gemiden 3 mürettebat denize düştü. Gemide yangının kontrol edilememesi üzerine kaptan yardım sinyali gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, TCSG DOST 701 gemisi, üç bot ve bir helikopterle arama kurtarma çalışması başlattı.
AB-412 helikopter, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timlerine ait KB-4327 1 kurtarma botu, TCSG Dost Korveti'ne ait hızlı kurtarma botu da arama kurtarma görevi yaptı.
Denizdeki kazazedelerin kurtarılarak yangına müdahale edilmesi heyecanla izlendi. Tatbikatı TCSG DOST 701 gemisinden takip eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kortej geçişi yapan ekipleri selamladı.
Dağlı, burada basın mensuplarına, Samsun'da boğulma vakalarına hazırlıklı olmak için söz konusu tatbikatları önemsediklerini söyledi. Kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleriyle boğulma vakaları üzerine alınacak tedbirler konusunda tatbikat öncesi toplantı yaptıklarını anlatan Dağlı, tatbikata katılan ekipleri tebrik etti. Vali Dağlı, şunları kaydetti:
"Bu yıl tedbirleri ve cankurtaran sayımızı arttırıyoruz. Bu manada daha ağırlıklı tedbirler almış olacağız. İkinci olarak da su üstü ve hava araçlarıyla suya düşen yaralıları kurtarma operasyonu düzenlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterimiz ile deniz unsurları ile birlikte su üzerindeki vatandaşlarımızı kurtarmış olduk. Bunları izledik. Gerçekten Sahil Güvenlik teşkilatımızla imkan ve kabiliyetimizin ne kadar üst düzeyde olduğunu yerinde tespit etmiş olduk."
Tatbikatları sürdüreceklerini dile getiren Vali Dağlı, "Güzel bir tatbikat ve çalışma oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu manada Samsun'un imkan ve kabiliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu da görmüş olduk." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала