https://tr.sputniknews.com/20220531/tarihi-anlasma-israil-bae-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-imzaladi-1056837910.html

Tarihi anlaşma: İsrail, BAE ile serbest ticaret anlaşması imzaladı

Tarihi anlaşma: İsrail, BAE ile serbest ticaret anlaşması imzaladı

İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi Amir Hayek iki ülke arasında ticareti yapılan ürünlerin yüzde 96'sında gümrük vergilerinin kaldırımasını öngören serbest ticaret... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T10:07+0300

2022-05-31T10:07+0300

2022-05-31T10:07+0300

dünya

israil

birleşik arap emirlikleri (bae)

serbest ticaret

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İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Amir Hayek, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalandığını ifade etti.Daha önce İsrail Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmayla ticareti yapılan ürünlerin yüzde 96’sında gümrük vergilerinin kaldırılacağı belirtilmişti.İsrail ile BAE arasında resmi ilişkiler ilk olarak 2020 yılında imzalanan ve ABD'nin aracılık ettiği İbrahim Anlaşmaları ile başlamıştı.

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israil

birleşik arap emirlikleri (bae)

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