https://tr.sputniknews.com/20220531/tarihi-anlasma-israil-bae-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-imzaladi-1056837910.html
Tarihi anlaşma: İsrail, BAE ile serbest ticaret anlaşması imzaladı
Tarihi anlaşma: İsrail, BAE ile serbest ticaret anlaşması imzaladı
İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi Amir Hayek iki ülke arasında ticareti yapılan ürünlerin yüzde 96'sında gümrük vergilerinin kaldırımasını öngören serbest ticaret... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T10:07+0300
2022-05-31T10:07+0300
2022-05-31T10:07+0300
dünya
israil
birleşik arap emirlikleri (bae)
serbest ticaret
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İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Amir Hayek, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalandığını ifade etti.Daha önce İsrail Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmayla ticareti yapılan ürünlerin yüzde 96’sında gümrük vergilerinin kaldırılacağı belirtilmişti.İsrail ile BAE arasında resmi ilişkiler ilk olarak 2020 yılında imzalanan ve ABD'nin aracılık ettiği İbrahim Anlaşmaları ile başlamıştı.
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israil, birleşik arap emirlikleri (bae), serbest ticaret
Tarihi anlaşma: İsrail, BAE ile serbest ticaret anlaşması imzaladı
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İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi Amir Hayek iki ülke arasında ticareti yapılan ürünlerin yüzde 96'sında gümrük vergilerinin kaldırımasını öngören serbest ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu.
İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Amir Hayek, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalandığını ifade etti.
Daha önce İsrail Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmayla ticareti yapılan ürünlerin yüzde 96’sında gümrük vergilerinin kaldırılacağı belirtilmişti.
İsrail ile BAE arasında resmi ilişkiler ilk olarak 2020 yılında imzalanan ve ABD'nin aracılık ettiği İbrahim Anlaşmaları ile başlamıştı.