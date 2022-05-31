https://tr.sputniknews.com/20220531/tartistigi-ev-arkadasini-bicaklayip-kacti-1056834168.html

Tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

Tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak kayıplara karıştı. Durumu ağır olan yaralıya ulaşmak için sağlık ekipleri demir... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T03:16+0300

2022-05-31T03:16+0300

2022-05-31T03:16+0300

türkiye

ev arkadaşı

bıçaklama

kocaeli

gebze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056834143_0:0:3520:1981_1920x0_80_0_0_3167b9b16bdf169de9d6f221e5adf09e.jpg

Adem Yavuz Mahallesi 2326 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan 22 yaşındaki Sezer Y. ile ev arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine ev arkadaşı eline aldığı bıçak ile Sezer Y.’yi yaraladı.Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Sezer Y. kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Sezer Y.’nin çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.Sağlık ekibi eve camdan girdiİhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Sezer Y.’nin yaralandığı adresin kapısının kapalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine vakit kaybetmemek için harekete geçen ekipler, dairenin camının demir korkuluklarını sökerek içeriye camdan girdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sezer Y., daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, ev arkadaşını yaralayarak kayıplara karışan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220224/2-kisiyi-bicaklayip-sosyal-medyadan-paylasim-yapti-sahne-ortada-yarismaci-arkadaslara-basarilar-1054205601.html

türkiye

kocaeli

gebze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ev arkadaşı, bıçaklama, kocaeli, gebze