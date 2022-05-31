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https://tr.sputniknews.com/20220531/tekel-bayileri-platformu-baskani-aybas-zamli-alkol-fiyatlarini-paylasti-1056861773.html
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, zamlı alkol fiyatlarını paylaştı
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, zamlı alkol fiyatlarını paylaştı
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, ÖTV’deki artış sonrası bazı içki gruplarının zamlı listesini paylaştı. Buna göre 50’lik Tuborg Gold şişe 29... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T22:53+0300
2022-05-31T22:56+0300
türkiye
rakı
viski
bira
türkiye tekel bayileri platformu
özgür aybaş
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Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkol ürünlerine ÖTV zammı yapıldı. Alkollü içkilerden alınan ÖTV yüzde 25 artırılırken, sigarada yüzde 10 zamlandı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Tuborg biranın güncel fiyat listesini paylaştı.Zammın ardından 50’lik Tuborg Gold şişe 29 lira, Tuborg Gold kutu 28 lira oldu. 50’lik Carlsberg şişe 29,5 lira olurken kutusu 30 lira oldu.Viskilerde ise 100’lük Jack Daniels 605 lira, 35’liği ise 240 lira oldu.Aybaş ayrınca, bir rakı grubuna daha gelen zamları da paylaştı.
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rakı, viski, bira, türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, zamlı alkol fiyatlarını paylaştı

22:53 31.05.2022 (güncellendi: 22:56 31.05.2022)
© DHATekel bayi / alkol
Tekel bayi / alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© DHA
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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, ÖTV’deki artış sonrası bazı içki gruplarının zamlı listesini paylaştı. Buna göre 50’lik Tuborg Gold şişe 29 lira, Tuborg Gold kutu 28 lira oldu. 50’lik Carlsberg şişe 29,5 lira olurken kutusu 30 lira oldu.
Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkol ürünlerine ÖTV zammı yapıldı. Alkollü içkilerden alınan ÖTV yüzde 25 artırılırken, sigarada yüzde 10 zamlandı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Tuborg biranın güncel fiyat listesini paylaştı.
Zammın ardından 50’lik Tuborg Gold şişe 29 lira, Tuborg Gold kutu 28 lira oldu. 50’lik Carlsberg şişe 29,5 lira olurken kutusu 30 lira oldu.
Viskilerde ise 100’lük Jack Daniels 605 lira, 35’liği ise 240 lira oldu.
Aybaş ayrınca, bir rakı grubuna daha gelen zamları da paylaştı.
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