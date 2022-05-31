https://tr.sputniknews.com/20220531/tekel-bayileri-platformu-baskani-aybas-zamli-alkol-fiyatlarini-paylasti-1056861773.html

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, zamlı alkol fiyatlarını paylaştı

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, zamlı alkol fiyatlarını paylaştı

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, ÖTV’deki artış sonrası bazı içki gruplarının zamlı listesini paylaştı. Buna göre 50’lik Tuborg Gold şişe 29... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T22:53+0300

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türkiye

rakı

viski

bira

türkiye tekel bayileri platformu

özgür aybaş

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Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkol ürünlerine ÖTV zammı yapıldı. Alkollü içkilerden alınan ÖTV yüzde 25 artırılırken, sigarada yüzde 10 zamlandı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Tuborg biranın güncel fiyat listesini paylaştı.Zammın ardından 50’lik Tuborg Gold şişe 29 lira, Tuborg Gold kutu 28 lira oldu. 50’lik Carlsberg şişe 29,5 lira olurken kutusu 30 lira oldu.Viskilerde ise 100’lük Jack Daniels 605 lira, 35’liği ise 240 lira oldu.Aybaş ayrınca, bir rakı grubuna daha gelen zamları da paylaştı.

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rakı, viski, bira, türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş