The Office'in Arapça uyarlaması geliyor: El Mektep

Kült komedi dizisi The Office'in Arapça uyarlaması geliyor. Uyarlamayı Mısırlı sinemacı Hisham Fathi yönetecek. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

BBC Stüdyoları ve Dubai merkezli MBC Stüdyoları, 'The Office'in ilk Arapça uyarlaması için bir araya geldi. BAFTA ve Altın Küre ödüllü İngiliz komedi dizisinin 'El Mektep' adlı Arapça uyarlaması, kurye hizmeti veren bir çalışma ortamında geçecek.Gazete Duvar'ın Variety'den aktardığına göre, The Office'in haklarını elinde bulunduran BBC Stüdyoları, uyarlama için MBC Studios ile 20 bölümlük bir anlaşma yaptı. Uyarlamayı Mısırlı sinemacı Hisham Fathi yönetecek. Uyarlamanın oyuncu kadrosunda ise Saleh Abuamrh, Fahad Albutairi, Nawaf Alshobaili, Saad Aziz, Adhwa Fahad, Razan Mansur, Reem Busati, Hisham Hawsawi yer alıyor.Ricky Gervais ile Stephan Merchant’ın yaratıcısı olduğu kült komedi dizisi The Office, seneler içinde Fransa, Almanya, Kanada, İsrail, Hindistan ve yakın zamanda Polonya gibi birçok ülkede uyarlandı.

SON HABERLER

