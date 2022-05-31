https://tr.sputniknews.com/20220531/the-officein-arapca-uyarlamasi-geliyor-el-mektep-1056851265.html
The Office'in Arapça uyarlaması geliyor: El Mektep
The Office'in Arapça uyarlaması geliyor: El Mektep
Kült komedi dizisi The Office'in Arapça uyarlaması geliyor. Uyarlamayı Mısırlı sinemacı Hisham Fathi yönetecek. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T16:29+0300
2022-05-31T16:29+0300
2022-05-31T16:34+0300
the office
yaşam
arapça
uyarlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056851207_0:0:1103:620_1920x0_80_0_0_11383070f21ab304344b287bde7ad56a.jpg
BBC Stüdyoları ve Dubai merkezli MBC Stüdyoları, 'The Office'in ilk Arapça uyarlaması için bir araya geldi. BAFTA ve Altın Küre ödüllü İngiliz komedi dizisinin 'El Mektep' adlı Arapça uyarlaması, kurye hizmeti veren bir çalışma ortamında geçecek.Gazete Duvar'ın Variety'den aktardığına göre, The Office'in haklarını elinde bulunduran BBC Stüdyoları, uyarlama için MBC Studios ile 20 bölümlük bir anlaşma yaptı. Uyarlamayı Mısırlı sinemacı Hisham Fathi yönetecek. Uyarlamanın oyuncu kadrosunda ise Saleh Abuamrh, Fahad Albutairi, Nawaf Alshobaili, Saad Aziz, Adhwa Fahad, Razan Mansur, Reem Busati, Hisham Hawsawi yer alıyor.Ricky Gervais ile Stephan Merchant’ın yaratıcısı olduğu kült komedi dizisi The Office, seneler içinde Fransa, Almanya, Kanada, İsrail, Hindistan ve yakın zamanda Polonya gibi birçok ülkede uyarlandı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/the-office-yildizlari-steve-carell-ve-john-krasinski-komedi-filminde-bulusuyor-1053144416.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056851207_10:0:1063:790_1920x0_80_0_0_74bd7e190f9e29cd6cf86cbb7abd1cb2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
the office, arapça, uyarlama
The Office'in Arapça uyarlaması geliyor: El Mektep
16:29 31.05.2022 (güncellendi: 16:34 31.05.2022) Abone ol
Kült komedi dizisi The Office'in Arapça uyarlaması geliyor. Uyarlamayı Mısırlı sinemacı Hisham Fathi yönetecek.
BBC Stüdyoları ve Dubai merkezli MBC Stüdyoları, 'The Office'in ilk Arapça uyarlaması için bir araya geldi. BAFTA ve Altın Küre ödüllü İngiliz komedi dizisinin 'El Mektep' adlı Arapça uyarlaması, kurye hizmeti veren bir çalışma ortamında geçecek.
Gazete Duvar'ın Variety'den aktardığına göre, The Office'in haklarını elinde bulunduran BBC Stüdyoları, uyarlama için MBC Studios ile 20 bölümlük bir anlaşma yaptı. Uyarlamayı Mısırlı sinemacı Hisham Fathi yönetecek. Uyarlamanın oyuncu kadrosunda ise Saleh Abuamrh, Fahad Albutairi, Nawaf Alshobaili, Saad Aziz, Adhwa Fahad, Razan Mansur, Reem Busati, Hisham Hawsawi yer alıyor.
Ricky Gervais ile Stephan Merchant’ın yaratıcısı olduğu kült komedi dizisi The Office, seneler içinde Fransa, Almanya, Kanada, İsrail, Hindistan ve yakın zamanda Polonya gibi birçok ülkede uyarlandı.