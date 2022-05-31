https://tr.sputniknews.com/20220531/tip-milletvekili-kadigilden-telefonunu-denize-atan-polise-tepki-taksiti-bitmemisti-vicdansizlar-1056844958.html

TİP Milletvekili Kadıgil'den telefonunu denize atan polise tepki: Taksiti bitmemişti vicdansızlar

TİP Milletvekili Kadıgil'den telefonunu denize atan polise tepki: Taksiti bitmemişti vicdansızlar

Gezi Parkı protestolarının 9. yıldönümü dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. Polis vekillere... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T13:26+0300

2022-05-31T13:26+0300

2022-05-31T13:26+0300

türkiye

saliha sera kadıgil sütlü

türkiye işçi partisi (tip)

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Sera Kadıgil, telefonunu denize atan polise "Daha taksidi bitmemişti vicdansızlar. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" diyerek tepki gösterdi.Köprüye pankart asma ve polisin müdahale ettiği anlar TİP milletvekili Ahmet Şık’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Müdahale sırasında Sera Kadıgil'in telefonu denize düştü. Kadıgil, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Twitter hesabından paylaştığı tweet ile duruma tepki gösterdi.Kadıgil twette "Merhaba Ben Sera :) Kısa bir süreliğine bu hesabı kamulaştırdım. Boğaziçi Köprüsü'ne "Her yer Taksim, her yer direniş" pankartını asarken bir polis telefonumu denize attı. Daha taksidi bitmemişti vicdansızlar :) Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!" notunu paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220531/icisleri-bakani-soylu-bu-polis-arkadaslarimi-gorevlerini-yapmalari-munasebetiyle-odullendiriyoruz-1056843568.html

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saliha sera kadıgil sütlü, türkiye işçi partisi (tip)