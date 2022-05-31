https://tr.sputniknews.com/20220531/tip-milletvekili-kadigilden-telefonunu-denize-atan-polise-tepki-taksiti-bitmemisti-vicdansizlar-1056844958.html
TİP Milletvekili Kadıgil'den telefonunu denize atan polise tepki: Taksiti bitmemişti vicdansızlar
TİP Milletvekili Kadıgil'den telefonunu denize atan polise tepki: Taksiti bitmemişti vicdansızlar
Gezi Parkı protestolarının 9. yıldönümü dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. Polis vekillere... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T13:26+0300
2022-05-31T13:26+0300
2022-05-31T13:26+0300
türkiye
saliha sera kadıgil sütlü
türkiye işçi partisi (tip)
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Sera Kadıgil, telefonunu denize atan polise "Daha taksidi bitmemişti vicdansızlar. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" diyerek tepki gösterdi.Köprüye pankart asma ve polisin müdahale ettiği anlar TİP milletvekili Ahmet Şık’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Müdahale sırasında Sera Kadıgil'in telefonu denize düştü. Kadıgil, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Twitter hesabından paylaştığı tweet ile duruma tepki gösterdi.Kadıgil twette "Merhaba Ben Sera :) Kısa bir süreliğine bu hesabı kamulaştırdım. Boğaziçi Köprüsü'ne "Her yer Taksim, her yer direniş" pankartını asarken bir polis telefonumu denize attı. Daha taksidi bitmemişti vicdansızlar :) Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!" notunu paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/icisleri-bakani-soylu-bu-polis-arkadaslarimi-gorevlerini-yapmalari-munasebetiyle-odullendiriyoruz-1056843568.html
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saliha sera kadıgil sütlü, türkiye işçi partisi (tip)
TİP Milletvekili Kadıgil'den telefonunu denize atan polise tepki: Taksiti bitmemişti vicdansızlar
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Gezi Parkı protestolarının 9. yıldönümü dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. Polis vekillere müdahale etti. Müdahale sırasında polis, TİP milletvekili Sera Kadıgil'in telefonunu denize attı.
Sera Kadıgil, telefonunu denize atan polise "Daha taksidi bitmemişti vicdansızlar. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" diyerek tepki gösterdi.
Köprüye pankart asma ve polisin müdahale ettiği anlar TİP milletvekili Ahmet Şık’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Müdahale sırasında Sera Kadıgil'in telefonu denize düştü.
Kadıgil, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Twitter hesabından paylaştığı tweet ile duruma tepki gösterdi.
Kadıgil twette "Merhaba Ben Sera :) Kısa bir süreliğine bu hesabı kamulaştırdım. Boğaziçi Köprüsü'ne "Her yer Taksim, her yer direniş" pankartını asarken bir polis telefonumu denize attı. Daha taksidi bitmemişti vicdansızlar :) Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!" notunu paylaştı.