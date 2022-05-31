https://tr.sputniknews.com/20220531/tipli-vekillerden-koprude-gezi-eylemi-1056840451.html
TİP’li vekillerden köprüde Gezi eylemi
TİP’li vekillerden köprüde Gezi eylemi
Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı protestolarının dokuzuncu yıldönümünde birinci Boğaz köprüsüne 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T11:44+0300
2022-05-31T11:44+0300
2022-05-31T11:44+0300
türkiye
türkiye işçi partisi
gezi parkı
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Köprüde, slogan atan TİP’lilere polis müdahale ederken, milletvekili Ahmet Şık’la polisler arasında gerginlik yaşandı. Şık’ın kendisine müdahale eden polis memuruna, “Vekilin yakasını tutarken çektin mi? İşgüzar” diyerek tepki gösterdiği duyuldu.Pankart, çıkan arbedenin ardından polisler tarafından kesildi.TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapan milletvekili Sera Kadıgil, eylem sırasında telefonunun bir polis tarafından denize atıldığını bildirdi.
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türkiye işçi partisi, gezi parkı
TİP’li vekillerden köprüde Gezi eylemi
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı protestolarının dokuzuncu yıldönümünde birinci Boğaz köprüsüne 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı bir pankart astı.
Köprüde, slogan atan TİP’lilere polis müdahale ederken, milletvekili Ahmet Şık’la polisler arasında gerginlik yaşandı.
Şık’ın kendisine müdahale eden polis memuruna, “Vekilin yakasını tutarken çektin mi? İşgüzar” diyerek tepki gösterdiği duyuldu.
Pankart, çıkan arbedenin ardından polisler tarafından kesildi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapan milletvekili Sera Kadıgil, eylem sırasında telefonunun bir polis tarafından denize atıldığını bildirdi.