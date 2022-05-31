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TİP’li vekillerden köprüde Gezi eylemi
TİP’li vekillerden köprüde Gezi eylemi
Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı protestolarının dokuzuncu yıldönümünde birinci Boğaz köprüsüne 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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Köprüde, slogan atan TİP’lilere polis müdahale ederken, milletvekili Ahmet Şık’la polisler arasında gerginlik yaşandı. Şık’ın kendisine müdahale eden polis memuruna, “Vekilin yakasını tutarken çektin mi? İşgüzar” diyerek tepki gösterdiği duyuldu.Pankart, çıkan arbedenin ardından polisler tarafından kesildi.TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapan milletvekili Sera Kadıgil, eylem sırasında telefonunun bir polis tarafından denize atıldığını bildirdi.
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türkiye işçi partisi, gezi parkı

TİP’li vekillerden köprüde Gezi eylemi

11:44 31.05.2022
© Fotoğraf : İleri HaberTİP’li vekillerden köprüde Gezi eylemi
TİP’li vekillerden köprüde Gezi eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© Fotoğraf : İleri Haber
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı protestolarının dokuzuncu yıldönümünde birinci Boğaz köprüsüne 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı bir pankart astı.
Köprüde, slogan atan TİP’lilere polis müdahale ederken, milletvekili Ahmet Şık’la polisler arasında gerginlik yaşandı.
Şık’ın kendisine müdahale eden polis memuruna, “Vekilin yakasını tutarken çektin mi? İşgüzar diyerek tepki gösterdiği duyuldu.
Pankart, çıkan arbedenin ardından polisler tarafından kesildi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapan milletvekili Sera Kadıgil, eylem sırasında telefonunun bir polis tarafından denize atıldığını bildirdi.
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