https://tr.sputniknews.com/20220531/tmonun-ekmek-fiyatini-frenleyen-uygulamasi-bitiyor-unun-cuvali-400-tlye-cikacak-1056850397.html

TMO'nun ekmek fiyatını frenleyen uygulaması bitiyor: 'Unun çuvalı 400 TL'ye çıkacak'

TMO'nun ekmek fiyatını frenleyen uygulaması bitiyor: 'Unun çuvalı 400 TL'ye çıkacak'

IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy, TMO'nun Kasım 2021'den bu yana uyguladığı regülasyonun 31 Mayıs itibari ile son bulduğunu, bu yüzden çuvalı 260 TL olan unun artık... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T16:13+0300

2022-05-31T16:13+0300

2022-05-31T16:16+0300

un

ekonomi

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

ekmek

zam

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Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy çuvalı 260 TL olan unun 31 Mayıs’tan sonra ortalama olarak 400 TL civarına çıkacağını söyledi.Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın sorularını yanıtlayan Günhan Ulusoy, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) regülasyonun son bulması ile fiyatlarda artış olacağını belirterek şunları şöyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220302/un-ekmek-ve-yag-fiyatlarinda-artis-bekleniyor-1054354226.html

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un, toprak mahsulleri ofisi (tmo), ekmek, zam