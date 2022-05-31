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https://tr.sputniknews.com/20220531/tmonun-ekmek-fiyatini-frenleyen-uygulamasi-bitiyor-unun-cuvali-400-tlye-cikacak-1056850397.html
TMO'nun ekmek fiyatını frenleyen uygulaması bitiyor: 'Unun çuvalı 400 TL'ye çıkacak'
TMO'nun ekmek fiyatını frenleyen uygulaması bitiyor: 'Unun çuvalı 400 TL'ye çıkacak'
IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy, TMO'nun Kasım 2021'den bu yana uyguladığı regülasyonun 31 Mayıs itibari ile son bulduğunu, bu yüzden çuvalı 260 TL olan unun artık... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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un
ekonomi
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
ekmek
zam
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Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy çuvalı 260 TL olan unun 31 Mayıs’tan sonra ortalama olarak 400 TL civarına çıkacağını söyledi.Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın sorularını yanıtlayan Günhan Ulusoy, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) regülasyonun son bulması ile fiyatlarda artış olacağını belirterek şunları şöyledi:
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un, toprak mahsulleri ofisi (tmo), ekmek, zam

TMO'nun ekmek fiyatını frenleyen uygulaması bitiyor: 'Unun çuvalı 400 TL'ye çıkacak'

16:13 31.05.2022 (güncellendi: 16:16 31.05.2022)
© AAEkmek
Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy, TMO'nun Kasım 2021'den bu yana uyguladığı regülasyonun 31 Mayıs itibari ile son bulduğunu, bu yüzden çuvalı 260 TL olan unun artık mevcut piyasa fiyatları göz önüne alındığında kaba bir hesapla 400 TL civarında bir fiyattan satılmaya başlanacağını söyledi.
Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy çuvalı 260 TL olan unun 31 Mayıs’tan sonra ortalama olarak 400 TL civarına çıkacağını söyledi.
Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın sorularını yanıtlayan Günhan Ulusoy, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) regülasyonun son bulması ile fiyatlarda artış olacağını belirterek şunları şöyledi:
"Toprak Mahsulleri Ofisi‘nden tahsis edilen buğday karşılığı verilen taahhüt bugün itibarıyla son buluyor. Yani, 31 Mayıs itibarıyla un sanayicilerinin bu ürünleri 260 TL eden satma taahhüdü son buluyor. TMO’nun yaptığı açıklamalar ve piyasa oyuncularının da beklentisi sezonda böyle bir uygulama olmayacağı yönünde. Ton başına 3600 TL’lik fiyatta 260 TL’ye denk gelen un çuvalı, bugün Borsalarda işlem gören fiyatları baz alarak yaptığımız hesaplamalarımıza göre kabaca 400 TL'ye çıkacak."
market alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
EKONOMİ
Un, ekmek ve yağ fiyatlarında artış bekleniyor
2 Mart, 09:50
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