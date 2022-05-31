Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220531/tsenin-yeni-baskani-mahmut-sami-sahin-oldu-1056832912.html
TSE'nin yeni başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
TSE'nin yeni başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanlığına Mahmut Sami Şahin seçildi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T02:12+0300
2022-05-31T02:12+0300
ekonomi
başkan
tse
türk standartları enstitüsü (tse)
mustafa varank
mahmut sami şahin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056832992_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_46bee01e72a0f919f34869e5182572b2.jpg
TSE'nin 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.Açılış konuşmalarının ardından yapılan seçimde TSE'nin yeni Başkanı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu.Yönetim kurulu üyeliklerine ise Halil İbrahim Çetin, Mehmet Bozdemir, Ahmet Çarhan ve Mehmet Tuncay Yıldırım seçildi.Görev devir teslimi TSE binasında gerçekleştirildi. Eski Başkan Adem Şahin, yeni görevi için Mahmut Sami Şahin'i tebrik ederek, çiçek takdiminde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210313/akkuyu-nukleer-guc-santraline-tse-imzasi-1044023810.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056832992_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_7e047beb6e72c0f647b707263c9d22a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
başkan, tse, türk standartları enstitüsü (tse), mustafa varank, mahmut sami şahin

TSE'nin yeni başkanı Mahmut Sami Şahin oldu

02:12 31.05.2022
© AATürk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanlığına Mahmut Sami Şahin seçildi.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanlığına Mahmut Sami Şahin seçildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanlığına Mahmut Sami Şahin seçildi.
TSE'nin 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarının ardından yapılan seçimde TSE'nin yeni Başkanı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu.
Yönetim kurulu üyeliklerine ise Halil İbrahim Çetin, Mehmet Bozdemir, Ahmet Çarhan ve Mehmet Tuncay Yıldırım seçildi.
Görev devir teslimi TSE binasında gerçekleştirildi. Eski Başkan Adem Şahin, yeni görevi için Mahmut Sami Şahin'i tebrik ederek, çiçek takdiminde bulundu.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2021
DÜNYA
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne TSE imzası
13 Mart 2021, 22:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала