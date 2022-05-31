https://tr.sputniknews.com/20220531/tsenin-yeni-baskani-mahmut-sami-sahin-oldu-1056832912.html
TSE'nin yeni başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
TSE'nin yeni başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanlığına Mahmut Sami Şahin seçildi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T02:12+0300
2022-05-31T02:12+0300
2022-05-31T02:12+0300
ekonomi
başkan
tse
türk standartları enstitüsü (tse)
mustafa varank
mahmut sami şahin
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TSE'nin 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.Açılış konuşmalarının ardından yapılan seçimde TSE'nin yeni Başkanı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu.Yönetim kurulu üyeliklerine ise Halil İbrahim Çetin, Mehmet Bozdemir, Ahmet Çarhan ve Mehmet Tuncay Yıldırım seçildi.Görev devir teslimi TSE binasında gerçekleştirildi. Eski Başkan Adem Şahin, yeni görevi için Mahmut Sami Şahin'i tebrik ederek, çiçek takdiminde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210313/akkuyu-nukleer-guc-santraline-tse-imzasi-1044023810.html
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başkan, tse, türk standartları enstitüsü (tse), mustafa varank, mahmut sami şahin
TSE'nin yeni başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanlığına Mahmut Sami Şahin seçildi.
TSE'nin 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarının ardından yapılan seçimde TSE'nin yeni Başkanı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu.
Yönetim kurulu üyeliklerine ise Halil İbrahim Çetin, Mehmet Bozdemir, Ahmet Çarhan ve Mehmet Tuncay Yıldırım seçildi.
Görev devir teslimi TSE binasında gerçekleştirildi. Eski Başkan Adem Şahin, yeni görevi için Mahmut Sami Şahin'i tebrik ederek, çiçek takdiminde bulundu.