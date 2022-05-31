https://tr.sputniknews.com/20220531/turkiye-birlesmis-milletler-nezdinde-tescillendi-1056858959.html

'Türkiye' Birleşmiş Milletler nezdinde tescillendi

'Türkiye' Birleşmiş Milletler nezdinde tescillendi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adı 'Türkiye' olarak tescillendiğini açıkladı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

mevlüt çavuşoğlu

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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adı 'Türkiye' olarak tescil edildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin marka değerini yükseltmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan sürecin nihayete erdiğini ifade ederek, şunları yazdı:

türkiye

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mevlüt çavuşoğlu