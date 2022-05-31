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'Türkiye' Birleşmiş Milletler nezdinde tescillendi
'Türkiye' Birleşmiş Milletler nezdinde tescillendi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adı 'Türkiye' olarak tescillendiğini açıkladı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T21:05+0300
2022-05-31T21:05+0300
2022-05-31T21:05+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adı 'Türkiye' olarak tescil edildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin marka değerini yükseltmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan sürecin nihayete erdiğini ifade ederek, şunları yazdı:
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mevlüt çavuşoğlu
'Türkiye' Birleşmiş Milletler nezdinde tescillendi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adı 'Türkiye' olarak tescillendiğini açıkladı.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adı 'Türkiye' olarak tescil edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin marka değerini yükseltmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan sürecin nihayete erdiğini ifade ederek, şunları yazdı:
BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun!