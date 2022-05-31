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Türkiye'nin enerji ithalatı faturası yüzde 135.1 arttı
Türkiye'nin enerji ithalatı faturası yüzde 135.1 arttı
Türkiye'nin 2022 Nisan ayında enerji ithalat faturası geçen yıl aynı aya göre yüzde 135.1 artış gösterdi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T12:03+0300
2022-05-31T12:03+0300
ekonomi
ithalat
enerji
türkiye
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Türkiye İstatistik Kurumundan(TÜİK) yapılan açıklamaya göre, en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar ithalat tutarı nisan ayında 7 milyar 781.9 milyon dolar oldu. 2021 yılı aynı ayında ithalat faturası 3 milyar 310,0 milyon dolar olmuştu.Yılın 4 ayında ise enerji ithalatının faturası yüzde 173.3 artışla 32 milyar 779.8 milyon dolara ulaştı.
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ithalat, enerji, türkiye, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası yüzde 135.1 arttı

12:03 31.05.2022
© AAdoğal gaz, vana
doğal gaz, vana - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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Türkiye'nin 2022 Nisan ayında enerji ithalat faturası geçen yıl aynı aya göre yüzde 135.1 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumundan(TÜİK) yapılan açıklamaya göre, en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar ithalat tutarı nisan ayında 7 milyar 781.9 milyon dolar oldu.
2021 yılı aynı ayında ithalat faturası 3 milyar 310,0 milyon dolar olmuştu.
Yılın 4 ayında ise enerji ithalatının faturası yüzde 173.3 artışla 32 milyar 779.8 milyon dolara ulaştı.
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