https://tr.sputniknews.com/20220531/turkiyenin-enerji-ithalati-faturasi-yuzde-1351-artti-1056841280.html

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası yüzde 135.1 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası yüzde 135.1 arttı

Türkiye'nin 2022 Nisan ayında enerji ithalat faturası geçen yıl aynı aya göre yüzde 135.1 artış gösterdi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T12:03+0300

2022-05-31T12:03+0300

2022-05-31T12:03+0300

ekonomi

ithalat

enerji

türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Türkiye İstatistik Kurumundan(TÜİK) yapılan açıklamaya göre, en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar ithalat tutarı nisan ayında 7 milyar 781.9 milyon dolar oldu. 2021 yılı aynı ayında ithalat faturası 3 milyar 310,0 milyon dolar olmuştu.Yılın 4 ayında ise enerji ithalatının faturası yüzde 173.3 artışla 32 milyar 779.8 milyon dolara ulaştı.

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ithalat, enerji, türkiye, türkiye istatistik kurumu (tüik)