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Türkiye'nin tek Avrupa UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeopark alanı, ziyaretçilerin çöpleri ile doldu
Türkiye'nin tek Avrupa UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeopark alanı, ziyaretçilerin çöpleri ile doldu
Manisa'nın Kula ilçesindeki UNESCO tescilli Jeopark alanı içerisinde yer alan Divlit Yanardağı, ziyaretçilerin bıraktığı çöpler ile doldu. Bölgede temizlik... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T13:37+0300
2022-05-31T13:37+0300
yaşam
manisa
unesco
kültür mirası
çöp
ziyaretçi
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Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeopark alanı içerisinde yer alan ve her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kula Divlit Yanardağı çöp yığınlarıyla doldu.Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında düğün ve hayır yemeklerinde ikram edilen yemeklerin tabldot usulüne dönmesinin ardından, düğünlerden sonra tabldot, ayran, su ve çeşitli atıklar, bilinçsiz ve duyarsız vatandaşlar tarafından Yanardağ'ın ıssız kaldığı saatlerde jeopark alanı içerisine dökülüyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi'nin işbirliğinde turizm hareketliliğini artırmak için ziyaretçi merkezi inşaatının da sürdüğü jeopark alanı içerisinde dökülen çöplerin ihbarını alan Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre kirliliğine sebep olan atıkların toplanması için harekete geçti.Gerekli temizlik çalışmalarının yapılacağı ve tespit edilen sorumlulara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.Kolluk kuvvetleri ile ortak yapılacak çalışmalar sonucunda caydırıcı ceza verilmesi ile bundan sonra böyle manzara ile karşılaşmak istemediklerini kaydeden yetkililer, vatandaşları çevre duyarlılığını konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.
https://tr.sputniknews.com/20220526/bodrumda-deniz-ve-sahilden-iki-saatte-250-kilogram-cop-cikti-1056687745.html
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manisa, unesco, kültür mirası, çöp, ziyaretçi

Türkiye'nin tek Avrupa UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeopark alanı, ziyaretçilerin çöpleri ile doldu

13:37 31.05.2022
© İHA / HASAN YİĞENUNESCO tescilli alan, ziyaretçilerin bıraktığı çöpler ile oldu
UNESCO tescilli alan, ziyaretçilerin bıraktığı çöpler ile oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA / HASAN YİĞEN
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Manisa'nın Kula ilçesindeki UNESCO tescilli Jeopark alanı içerisinde yer alan Divlit Yanardağı, ziyaretçilerin bıraktığı çöpler ile doldu. Bölgede temizlik çalışması yapılacak ve sorumlulara ceza kesilecek.
Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeopark alanı içerisinde yer alan ve her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kula Divlit Yanardağı çöp yığınlarıyla doldu.
Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında düğün ve hayır yemeklerinde ikram edilen yemeklerin tabldot usulüne dönmesinin ardından, düğünlerden sonra tabldot, ayran, su ve çeşitli atıklar, bilinçsiz ve duyarsız vatandaşlar tarafından Yanardağ'ın ıssız kaldığı saatlerde jeopark alanı içerisine dökülüyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi'nin işbirliğinde turizm hareketliliğini artırmak için ziyaretçi merkezi inşaatının da sürdüğü jeopark alanı içerisinde dökülen çöplerin ihbarını alan Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre kirliliğine sebep olan atıkların toplanması için harekete geçti.
Gerekli temizlik çalışmalarının yapılacağı ve tespit edilen sorumlulara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Kolluk kuvvetleri ile ortak yapılacak çalışmalar sonucunda caydırıcı ceza verilmesi ile bundan sonra böyle manzara ile karşılaşmak istemediklerini kaydeden yetkililer, vatandaşları çevre duyarlılığını konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi. Denize En Çok Mavi Yakışır sloganıyla Güvercinlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Dalış Ekibi ve Güvercinlik Sudi Özkan Ortaokulu'ndan öğrenci öğretmenler katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
DÜNYA
Bodrum’da deniz ve sahilden iki saatte 250 kilogram çöp çıktı
26 Mayıs, 02:35
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