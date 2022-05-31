Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220531/umraniyede-bicakli-saldirgan-onune-gelene-bicak-cekip-intihara-kalkisti-1056844348.html
Ümraniye’de bıçaklı saldırgan önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı
Ümraniye’de bıçaklı saldırgan önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı
Ümraniye’de bir şüpheli, elindeki bıçakla cadde ortasında intihar girişiminde bulundu. Eli bıçaklı saldırgan, kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlara ve... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T13:10+0300
2022-05-31T13:10+0300
türkiye
ümraniye
saldırgan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056844497_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_7f523b1db8ddfbeb1c656240b9e9fd29.jpg
İstanbul Ümraniye'de bıçaklı saldırgan cadde ortasında intihara kalkışarak önüne gelene bıçak çekti.Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi.İddiaya göre, elinde bıçakla cadde ortasına gelen vatandaş intihar girişiminde bulunarak elindeki bıçakla kendini kesmeye çalıştı.Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İntihar girişiminde bulunan şüpheli kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşların da üzerine bıçakla yürüdü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevreyi şeritle kapatarak önlem almaya çalıştı.Polis ekipleri tarafından yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmaları esnasında intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ekiplerine de bıçak tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.Polislere bıçak çekti, biber gazı kullanıldıUzun süren çabalar sonrası ikna edilemeyen saldırgan, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.Olay yerinde bulunan çevre esnafından Salim Tüfek, "Tam olarak şahsın kim olduğunu bilmiyoruz ama ortalığı birbirine kattı. Adam önüne gelen herkese bıçak salladı. Polislere bile bıçak çekti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. İnsanlar çok fazla panik oldu. Burada saatlerce trafik kilitlendi" diye konuştu.
türkiye
ümraniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056844497_80:0:581:376_1920x0_80_0_0_bfb2c1832597b74f25cdcbfb93d56093.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ümraniye, saldırgan

Ümraniye’de bıçaklı saldırgan önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı

13:10 31.05.2022
© İHAÜmraniye’de bıçaklı saldırgan önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı
Ümraniye’de bıçaklı saldırgan önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Ümraniye’de bir şüpheli, elindeki bıçakla cadde ortasında intihar girişiminde bulundu. Eli bıçaklı saldırgan, kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlara ve polis ekiplerine de bıçak çekerek uzaklaştırmaya çalıştı.
İstanbul Ümraniye'de bıçaklı saldırgan cadde ortasında intihara kalkışarak önüne gelene bıçak çekti.
Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi.
İddiaya göre, elinde bıçakla cadde ortasına gelen vatandaş intihar girişiminde bulunarak elindeki bıçakla kendini kesmeye çalıştı.
Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İntihar girişiminde bulunan şüpheli kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşların da üzerine bıçakla yürüdü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevreyi şeritle kapatarak önlem almaya çalıştı.
Polis ekipleri tarafından yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmaları esnasında intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ekiplerine de bıçak tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Polislere bıçak çekti, biber gazı kullanıldı

Uzun süren çabalar sonrası ikna edilemeyen saldırgan, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.
Olay yerinde bulunan çevre esnafından Salim Tüfek, "Tam olarak şahsın kim olduğunu bilmiyoruz ama ortalığı birbirine kattı. Adam önüne gelen herkese bıçak salladı. Polislere bile bıçak çekti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. İnsanlar çok fazla panik oldu. Burada saatlerce trafik kilitlendi" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала