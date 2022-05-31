https://tr.sputniknews.com/20220531/umraniyede-bicakli-saldirgan-onune-gelene-bicak-cekip-intihara-kalkisti-1056844348.html

Ümraniye’de bıçaklı saldırgan önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı

Ümraniye’de bıçaklı saldırgan önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı

Ümraniye’de bir şüpheli, elindeki bıçakla cadde ortasında intihar girişiminde bulundu. Eli bıçaklı saldırgan, kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlara ve... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T13:10+0300

2022-05-31T13:10+0300

2022-05-31T13:10+0300

türkiye

ümraniye

saldırgan

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İstanbul Ümraniye'de bıçaklı saldırgan cadde ortasında intihara kalkışarak önüne gelene bıçak çekti.Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi.İddiaya göre, elinde bıçakla cadde ortasına gelen vatandaş intihar girişiminde bulunarak elindeki bıçakla kendini kesmeye çalıştı.Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İntihar girişiminde bulunan şüpheli kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşların da üzerine bıçakla yürüdü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevreyi şeritle kapatarak önlem almaya çalıştı.Polis ekipleri tarafından yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmaları esnasında intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ekiplerine de bıçak tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.Polislere bıçak çekti, biber gazı kullanıldıUzun süren çabalar sonrası ikna edilemeyen saldırgan, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.Olay yerinde bulunan çevre esnafından Salim Tüfek, "Tam olarak şahsın kim olduğunu bilmiyoruz ama ortalığı birbirine kattı. Adam önüne gelen herkese bıçak salladı. Polislere bile bıçak çekti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. İnsanlar çok fazla panik oldu. Burada saatlerce trafik kilitlendi" diye konuştu.

türkiye

ümraniye

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ümraniye, saldırgan