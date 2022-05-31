https://tr.sputniknews.com/20220531/umraniyede-bicakli-saldirgan-onune-gelene-bicak-cekip-intihara-kalkisti-1056844348.html
Ümraniye’de bıçaklı saldırgan önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı
Ümraniye’de bıçaklı saldırgan önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı
Ümraniye’de bir şüpheli, elindeki bıçakla cadde ortasında intihar girişiminde bulundu. Eli bıçaklı saldırgan, kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlara ve... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T13:10+0300
2022-05-31T13:10+0300
2022-05-31T13:10+0300
türkiye
ümraniye
saldırgan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056844497_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_7f523b1db8ddfbeb1c656240b9e9fd29.jpg
İstanbul Ümraniye'de bıçaklı saldırgan cadde ortasında intihara kalkışarak önüne gelene bıçak çekti.Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi.İddiaya göre, elinde bıçakla cadde ortasına gelen vatandaş intihar girişiminde bulunarak elindeki bıçakla kendini kesmeye çalıştı.Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İntihar girişiminde bulunan şüpheli kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşların da üzerine bıçakla yürüdü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevreyi şeritle kapatarak önlem almaya çalıştı.Polis ekipleri tarafından yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmaları esnasında intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ekiplerine de bıçak tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.Polislere bıçak çekti, biber gazı kullanıldıUzun süren çabalar sonrası ikna edilemeyen saldırgan, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.Olay yerinde bulunan çevre esnafından Salim Tüfek, "Tam olarak şahsın kim olduğunu bilmiyoruz ama ortalığı birbirine kattı. Adam önüne gelen herkese bıçak salladı. Polislere bile bıçak çekti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. İnsanlar çok fazla panik oldu. Burada saatlerce trafik kilitlendi" diye konuştu.
türkiye
ümraniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056844497_80:0:581:376_1920x0_80_0_0_bfb2c1832597b74f25cdcbfb93d56093.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ümraniye, saldırgan
Ümraniye’de bıçaklı saldırgan önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı
Abone ol
Ümraniye’de bir şüpheli, elindeki bıçakla cadde ortasında intihar girişiminde bulundu. Eli bıçaklı saldırgan, kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlara ve polis ekiplerine de bıçak çekerek uzaklaştırmaya çalıştı.
İstanbul Ümraniye'de bıçaklı saldırgan cadde ortasında intihara kalkışarak önüne gelene bıçak çekti.
Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi.
İddiaya göre, elinde bıçakla cadde ortasına gelen vatandaş intihar girişiminde bulunarak elindeki bıçakla kendini kesmeye çalıştı.
Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İntihar girişiminde bulunan şüpheli kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşların da üzerine bıçakla yürüdü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevreyi şeritle kapatarak önlem almaya çalıştı.
Polis ekipleri tarafından yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmaları esnasında intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ekiplerine de bıçak tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.
Polislere bıçak çekti, biber gazı kullanıldı
Uzun süren çabalar sonrası ikna edilemeyen saldırgan, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.
Olay yerinde bulunan çevre esnafından Salim Tüfek, "Tam olarak şahsın kim olduğunu bilmiyoruz ama ortalığı birbirine kattı. Adam önüne gelen herkese bıçak salladı. Polislere bile bıçak çekti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. İnsanlar çok fazla panik oldu. Burada saatlerce trafik kilitlendi" diye konuştu.