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Uşak'ta otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
Uşak'ta otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T02:23+0300
2022-05-31T02:23+0300
türkiye
uşak
kaza
öğrenci
hastane
araba
trafik kazası
ölü
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Uşak-İzmir karayolundaki bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Mısra Buse Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23), Hüseyin Kaya'nın (28) kullandığı otomobil çarptı.Kazanın ardından otomobil, takla atarak akaryakıt istasyonundaki park halindeki iki tıra çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, Uğurlu ve Ürer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Kaya, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan Mısra Buse Uğurlu'nun Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi, Sude Ürer'in ise Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kazayla ilgili polis ekiplerinden bilgi aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220530/otomobile-giren-ari-kaza-yaptirdi-5-yarali-1056821996.html
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uşak, kaza, öğrenci, hastane, araba, trafik kazası, ölü

Uşak'ta otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

02:23 31.05.2022
© İHAUşak'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA
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Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
Uşak-İzmir karayolundaki bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Mısra Buse Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23), Hüseyin Kaya'nın (28) kullandığı otomobil çarptı.
Kazanın ardından otomobil, takla atarak akaryakıt istasyonundaki park halindeki iki tıra çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Uğurlu ve Ürer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Kaya, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Mısra Buse Uğurlu'nun Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi, Sude Ürer'in ise Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kazayla ilgili polis ekiplerinden bilgi aldı.
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