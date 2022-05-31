https://tr.sputniknews.com/20220531/vize-verilmeyince-almanyadaki-dugunune-online-katildi-1056846728.html
Vize verilmeyince Almanya'daki düğününe online katıldı
Vize verilmeyince Almanya'daki düğününe online katıldı
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir damat adayı, vize problemi yaşayınca Almanya’daki düğününe cep telefonu ile görüntülü bağlanarak katıldı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T13:57+0300
2022-05-31T13:57+0300
2022-05-31T14:00+0300
almanya
türkiye
vize
düğün
online
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Alperen Polat, kendi düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katılmak zorunda kaldı. Almanya’nın Hauptsrabe kentinde yaşayan Kübra Polat ile nişanlanan ve resmi nikahını Polat, Almanya tarafından kendisine vize verilmeyince geçtiğimiz gün Almanya’da gerçekleştirilen düğününe katılamadı. Polat bedenen katılamadığı düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katıldı. Polat, kuaförde başlayıp salonda biten düğünü 8 saat boyunca adım adım cep telefonundan takip etti. Vize problemi nedeniyle düğünlerinde bir araya gelemeyen çift, önümüzdeki günlerde Sivas’ta yeniden bir düğün gerçekleştirmeyi planlıyor.Başına gelen ilginç durum yüzünden online damat olarak anılan Alperen Polat, buruk bir düğün yaşadığını söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20210409/damat-dugune-online-katildi-1044231010.html
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almanya, vize, düğün, online
Vize verilmeyince Almanya'daki düğününe online katıldı
13:57 31.05.2022 (güncellendi: 14:00 31.05.2022) Abone ol
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir damat adayı, vize problemi yaşayınca Almanya’daki düğününe cep telefonu ile görüntülü bağlanarak katıldı.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Alperen Polat, kendi düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katılmak zorunda kaldı.
Almanya’nın Hauptsrabe kentinde yaşayan Kübra Polat ile nişanlanan ve resmi nikahını Polat, Almanya tarafından kendisine vize verilmeyince geçtiğimiz gün Almanya’da gerçekleştirilen düğününe katılamadı. Polat bedenen katılamadığı düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katıldı. Polat, kuaförde başlayıp salonda biten düğünü 8 saat boyunca adım adım cep telefonundan takip etti. Vize problemi nedeniyle düğünlerinde bir araya gelemeyen çift, önümüzdeki günlerde Sivas’ta yeniden bir düğün gerçekleştirmeyi planlıyor.
Başına gelen ilginç durum yüzünden online damat olarak anılan Alperen Polat, buruk bir düğün yaşadığını söyledi:
“Eşimle nişanlandık, resmi nikahımızı yaptı. Almanya’da ve Sivas’ta birer düğün planladık ve tarihleri belirleyip davetiyelerimizi dağıttık. Ancak vize alamadığım için Almanya’da planlanan düğünüme katılamadım. Bende kuaföründen salonuna kadar 8 saat boyunca whatsapp üzerinden düğüne katıldım. Benim için buruk bir düğün oldu. Eşimin yanında olmak isterdim. Önümüzdeki günlerde Sivas’ta yeniden düğünümüzü yapacağız. İnşallah orada birlikte ve mutlu olacağız.”