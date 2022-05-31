https://tr.sputniknews.com/20220531/vize-verilmeyince-almanyadaki-dugunune-online-katildi-1056846728.html

Vize verilmeyince Almanya'daki düğününe online katıldı

Vize verilmeyince Almanya'daki düğününe online katıldı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir damat adayı, vize problemi yaşayınca Almanya’daki düğününe cep telefonu ile görüntülü bağlanarak katıldı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T13:57+0300

2022-05-31T13:57+0300

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almanya

türkiye

vize

düğün

online

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Alperen Polat, kendi düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katılmak zorunda kaldı. Almanya’nın Hauptsrabe kentinde yaşayan Kübra Polat ile nişanlanan ve resmi nikahını Polat, Almanya tarafından kendisine vize verilmeyince geçtiğimiz gün Almanya’da gerçekleştirilen düğününe katılamadı. Polat bedenen katılamadığı düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katıldı. Polat, kuaförde başlayıp salonda biten düğünü 8 saat boyunca adım adım cep telefonundan takip etti. Vize problemi nedeniyle düğünlerinde bir araya gelemeyen çift, önümüzdeki günlerde Sivas’ta yeniden bir düğün gerçekleştirmeyi planlıyor.Başına gelen ilginç durum yüzünden online damat olarak anılan Alperen Polat, buruk bir düğün yaşadığını söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20210409/damat-dugune-online-katildi-1044231010.html

almanya

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almanya, vize, düğün, online