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Yargıtay tarafından cezası onanan Canan Kaftancıoğlu infaz işlemleri için Silivri'ye götürülüyor
Yargıtay tarafından cezası onanan Canan Kaftancıoğlu infaz işlemleri için Silivri'ye götürülüyor
Yargıtay'da 4 yıl 11 aylık cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul Adliyesi’nde infaz başvurusunu yaptı. Kaftancıoğlu infaz işlemleri... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T12:18+0300
2022-05-31T12:18+0300
politika
canan kaftancıoğlu
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2021/5283 esas sayılı dosyasıyla kısmen onanan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/171 esas sayılı dosyasında verilen karar kesinleşmiş, mahkeme kararı infaza gönderilmiştir.CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu bugün saat 11.30’da gerekli işlemlerin yapılması için İstanbul Adliyesine gidecektir."Kaftancıoğlu'ndan açıklamaKaftancıoğlu, söz konusu gelişmenin ardından Twitter'dan yalan bir haber üzerinden "devlet düşmanı" denilerek hedef alındığı paylaşımı alıntılayarak şunları yazdı:"İnatla bana 'devlet düşmanı' yakıştırması yaparak algı oluşturmaya çalışan trol ve troliçeler; eğer bir şeye düşman olacaksam AKP’ye düşman olurdum ki onu bile olamam. Ruhumda yok çünkü, aynen sizlere bile düşman olamadığım gibi.Düşmanlık sizde kalsın, nereden gelirse gelsin yanlış olanı eleştiri hakkı bende. İftira, hakaret, küfür, yalan dolanla iş yapanlara düşmanlık edersem eğer size benzerim ki hayatta en korktuğum şey bu olsa gerek. Canlı, doğa ve vatan sevgimi ölçmeye ise ne aklınız ne de ufkunuz yeter."
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canan kaftancıoğlu

Yargıtay tarafından cezası onanan Canan Kaftancıoğlu infaz işlemleri için Silivri'ye götürülüyor

12:18 31.05.2022
© İHACanan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı
Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA
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Yargıtay'da 4 yıl 11 aylık cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul Adliyesi’nde infaz başvurusunu yaptı. Kaftancıoğlu infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gidiyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2021/5283 esas sayılı dosyasıyla kısmen onanan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/171 esas sayılı dosyasında verilen karar kesinleşmiş, mahkeme kararı infaza gönderilmiştir.
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu bugün saat 11.30’da gerekli işlemlerin yapılması için İstanbul Adliyesine gidecektir."

Kaftancıoğlu'ndan açıklama

Kaftancıoğlu, söz konusu gelişmenin ardından Twitter'dan yalan bir haber üzerinden "devlet düşmanı" denilerek hedef alındığı paylaşımı alıntılayarak şunları yazdı:
"İnatla bana 'devlet düşmanı' yakıştırması yaparak algı oluşturmaya çalışan trol ve troliçeler; eğer bir şeye düşman olacaksam AKP’ye düşman olurdum ki onu bile olamam. Ruhumda yok çünkü, aynen sizlere bile düşman olamadığım gibi.
Düşmanlık sizde kalsın, nereden gelirse gelsin yanlış olanı eleştiri hakkı bende. İftira, hakaret, küfür, yalan dolanla iş yapanlara düşmanlık edersem eğer size benzerim ki hayatta en korktuğum şey bu olsa gerek. Canlı, doğa ve vatan sevgimi ölçmeye ise ne aklınız ne de ufkunuz yeter."
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