https://tr.sputniknews.com/20220531/yargitaydan-emsal-karar-her-kazada-arac-sahibi-sorumlu-tutulamaz-1056833657.html

Yargıtay'dan emsal karar: Her kazada araç sahibi sorumlu tutulamaz

Yargıtay'dan emsal karar: Her kazada araç sahibi sorumlu tutulamaz

Hukuken, otomobille yapılan her kazada sürücüye bakılmaksızın araç sahibi sorumlu tutuluyor. Ancak Yargıtay emsal sayılacak bir karara imza attı. Otomobili... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T02:38+0300

2022-05-31T02:38+0300

2022-05-31T02:38+0300

türkiye

emsal karar

yargıtay

yargı

araç

kaza

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İstanbul'da yaşayan bir araç sahibi, otomobilini tamir için servise bıraktı. Otomobili araç sahibinden habersiz kullanan tamirci, alkollü bir şekilde kazaya karıştı.TRT Haber'in haberine göre sigorta şirketi zarar gören tarafın hasarını giderdi. Ancak tamircinin alkollü olmasından dolayı kaza poliçe kapsamından çıkınca, şirket ödediği bedeli alkollü sürücüden değil araç sahibinden tazmin etmek istedi.Faturayı gören araç sahibi, konuyu yargıya taşıdı.Kaza bedelini tamirci ödediMahkemenin araç sahibini haklı bulduğunu söyleyen Avukat Mehmet Alperen Gökhan, "Konu Yargıtay'a taşınıyor. Yargıtay da aynen bu şekilde diyor ki; evet, sen aracını usule uygun olarak bir servise teslim etmişsin. Ve bu teslim sonrasında da aracının kazaya sebep olmasında bir kusurun yoktur, diyerek araç sahibini haklı buluyor” diye konuştu.Yargıtay'ın kararı sonrası, sigorta şirketi, kazanın bedelini alkollü olarak aracı kullanan servis çalışanına ödetti. Bu karar benzeri davalar için emsal oldu.Aracın teslim edileceği her noktadan belge istenmeliAvukat Gökhan, bu tip durumlarda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

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