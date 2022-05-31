https://tr.sputniknews.com/20220531/yilin-ilk-ceyregine-iliskin-buyume-rakamlari-bugun-aciklanacak-1056833094.html
Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün açıklanacak
Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün açıklanacak
Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün duyurulacak. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T02:16+0300
2022-05-31T02:16+0300
2022-05-31T02:16+0300
ekonomi
türkiye
büyüme
gsyih
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini bugün saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve yılın tamamında ise yüzde 11 büyümüştü.
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türkiye, büyüme, gsyih, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün açıklanacak
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Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün duyurulacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini bugün saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.
Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve yılın tamamında ise yüzde 11 büyümüştü.