https://tr.sputniknews.com/20220531/yuksek-temsilci-borrell-ab-buyuk-bir-askeri-guc-haline-gelmeli-1056844018.html

Yüksek Temsilci Borrell: AB, büyük bir askeri güç haline gelmeli

Yüksek Temsilci Borrell: AB, büyük bir askeri güç haline gelmeli

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Brüksel'in Ukrayna'da 'Rus savaş makinesini zayıflatmak istediğini' fakat Moskova ile doğrudan çatışmaya niyetlerinin olmadığını... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T13:06+0300

2022-05-31T13:06+0300

2022-05-31T13:06+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

rusya

ukrayna

savunma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055356277_0:145:3065:1869_1920x0_80_0_0_49392601e6ff7a3b26cad92700e58d9a.jpg

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.Brüksel'de basın mensuplarına demeç veren Borrell, "Ukrayna ihtilafından öğrendiğimiz şey, ticaretin, hukukun üstünlüğünün ve güçlü bir sivil toplumun yeterli olmadığıdır. AB, ayrıca ciddi bir askeri güç olmalı" ifadelerini kullandı.Bu bağlamda AB ülkelerine, NATO üyelerini izlemeleri ve savunma harcamalarını artırmaları çağrısında bulunan Borrell, "Savunma ulusal bir yetkidir. Daha fazlasını yapmalıyız. Askeri bütçelerimizi koordineli bir şekilde artırmalıyız. Ve bu tabii ki kolay olmayacak" dedi.Yüksek Temsilci, bu ayın başında Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği mülakatta, AB'nin Ukrayna'ya sunduğu askeri donanımın tükendiğini söylemiş, üye ülkeleri savunma kabilyetlerini güçlendirmeye çağırmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220531/ab-ulkeleri-yil-sonuna-kadar-rusyadan-alinan-petrol-miktarinin-yuzde-90-azaltilmasinda-anlasti-1056832106.html

avrupa birliği

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa birliği, rusya, ukrayna, savunma