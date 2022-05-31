https://tr.sputniknews.com/20220531/yunanistan-basbakani-micotakise-gore-rusyaya-karsi-yeni-bir-yaptirim-paketi-kabul-edilebilir-1056854757.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e göre Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi kabul edilebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e göre Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi kabul edilebilir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ihracatının yasaklanmasını da içerecek... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T18:39+0300

2022-05-31T18:39+0300

2022-05-31T18:39+0300

dünya

yunanistan

rusya

yaptırım

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AB Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne katılan Miçotakis, yaptığı açıklamada bazı AB ülkelerinin Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ihracatının yasaklanmasını da içerecek altıncı Rus karşıtı yaptırım paketine yönelik itirazlarını hafifletilebileceğine inandığını söyledi.Miçotakis, “Avrupa Konseyi'nin olağanüstü zirvesinde bizi telaşlandıracak ilk konu Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketi olacak. Rusya'dan Avrupa Birliği'ne petrol ve petrol ürünlerinin ihracatını yasaklama yaptırımlarını da içerecek bir anlaşmaya varmak üzere olduğumuza inanıyorum. Nihayetinde istenen sonuca ulaşılması için üye devletlerin bazı itirazlarının hafifletilebileceğine inanıyorum” diye konuştu.Enerji alanındaki sorunların, arz ve talep kanunları ile haklı çıkarılamayan doğal gazın aşırı yüksek fiyatlarının sonucu olarak çok yüksek elektrik fiyatlarının da tartışılacağına dikkat çeken Miçotakis, “Bu nedenle genel enerji fiyatlarını ve elbette ki elektrik fiyatlarını düşürebilmemiz için toptan gaz fiyatı tavanı ile ilgili tartışmaya dönmemiz önemli” ifadelerini kullandı.

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yunanistan, rusya, yaptırım