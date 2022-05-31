Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220531/yunanistan-basbakani-micotakise-gore-rusyaya-karsi-yeni-bir-yaptirim-paketi-kabul-edilebilir-1056854757.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e göre Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi kabul edilebilir
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e göre Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi kabul edilebilir
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ihracatının yasaklanmasını da içerecek... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T18:39+0300
2022-05-31T18:39+0300
dünya
yunanistan
rusya
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056665128_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_26f80b24936ef98cff41b93c3e7baca4.jpg
AB Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne katılan Miçotakis, yaptığı açıklamada bazı AB ülkelerinin Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ihracatının yasaklanmasını da içerecek altıncı Rus karşıtı yaptırım paketine yönelik itirazlarını hafifletilebileceğine inandığını söyledi.Miçotakis, “Avrupa Konseyi'nin olağanüstü zirvesinde bizi telaşlandıracak ilk konu Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketi olacak. Rusya'dan Avrupa Birliği'ne petrol ve petrol ürünlerinin ihracatını yasaklama yaptırımlarını da içerecek bir anlaşmaya varmak üzere olduğumuza inanıyorum. Nihayetinde istenen sonuca ulaşılması için üye devletlerin bazı itirazlarının hafifletilebileceğine inanıyorum” diye konuştu.Enerji alanındaki sorunların, arz ve talep kanunları ile haklı çıkarılamayan doğal gazın aşırı yüksek fiyatlarının sonucu olarak çok yüksek elektrik fiyatlarının da tartışılacağına dikkat çeken Miçotakis, “Bu nedenle genel enerji fiyatlarını ve elbette ki elektrik fiyatlarını düşürebilmemiz için toptan gaz fiyatı tavanı ile ilgili tartışmaya dönmemiz önemli” ifadelerini kullandı.
yunanistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056665128_116:0:1115:749_1920x0_80_0_0_2aff69573f005d67ad8b0770be4aaf65.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, rusya, yaptırım

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e göre Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi kabul edilebilir

18:39 31.05.2022
© AA / Dursun AydemirYunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA / Dursun Aydemir
Abone olTelegram
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ihracatının yasaklanmasını da içerecek altıncı Rus karşıtı yaptırım paketine yönelik itirazlarını yumuşatabileceğine inandığını belirtti.
AB Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne katılan Miçotakis, yaptığı açıklamada bazı AB ülkelerinin Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ihracatının yasaklanmasını da içerecek altıncı Rus karşıtı yaptırım paketine yönelik itirazlarını hafifletilebileceğine inandığını söyledi.
Miçotakis, “Avrupa Konseyi'nin olağanüstü zirvesinde bizi telaşlandıracak ilk konu Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketi olacak. Rusya'dan Avrupa Birliği'ne petrol ve petrol ürünlerinin ihracatını yasaklama yaptırımlarını da içerecek bir anlaşmaya varmak üzere olduğumuza inanıyorum. Nihayetinde istenen sonuca ulaşılması için üye devletlerin bazı itirazlarının hafifletilebileceğine inanıyorum” diye konuştu.
Enerji alanındaki sorunların, arz ve talep kanunları ile haklı çıkarılamayan doğal gazın aşırı yüksek fiyatlarının sonucu olarak çok yüksek elektrik fiyatlarının da tartışılacağına dikkat çeken Miçotakis, “Bu nedenle genel enerji fiyatlarını ve elbette ki elektrik fiyatlarını düşürebilmemiz için toptan gaz fiyatı tavanı ile ilgili tartışmaya dönmemiz önemli” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала