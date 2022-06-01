https://tr.sputniknews.com/20220601/2021-nobel-baris-odulu-sahibi-muratov-madalyasini-satisa-cikardi-1056894813.html
2021 Nobel Barış Ödülü sahibi Muratov, madalyasını satışa çıkardı
2021 Nobel Barış Ödülü sahibi Muratov, madalyasını satışa çıkardı
Rusya’da yayınlanan Novaya Gazeta gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov, altın Nobel madalyasını açık artırmaya çıkardı. Satıştan elde edilecek... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T20:44+0300
2022-06-01T20:44+0300
2022-06-01T20:45+0300
nobel
satış
nobel ödülü
unicef
dünya
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Novaya Gazeta’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, 2021 Nobel Barış Ödülü sahibi Muratov'un madalyasını satışa çıkardığı belirtildi.Paylaşımda “Bugün, Rusya ve Ukrayna’da Çocukları Koruma Günü’nün kutlandığı 1 Haziran’da, müzayede evi sitesi HA.com’da, Heritage müzayede evinin desteğiyle açık artırma başlıyor. Yeni Gazeta Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov, Nobel Barış Ödülü madalyasını, ‘özel askeri operasyon’ başladıktan sonra ülkeden kaçmak zorunda kalan Ukraynalı çocukların ve ailelerinin lehine açık artırmayla satışa çıkarıyor” ifadesine yer verildi.Açık artırma, 20 Haziran Dünya Sığınmacılar Günü, New York Times medya merkezindeki canlı açık artırmayla sona erecek.Açıklamada, “Tüm paralar, UNICEF Uluslararası Fonu’nun hesabına yatırılacak” diye kaydedildi.
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nobel, satış, nobel ödülü, unicef
2021 Nobel Barış Ödülü sahibi Muratov, madalyasını satışa çıkardı
20:44 01.06.2022 (güncellendi: 20:45 01.06.2022) Abone ol
Rusya’da yayınlanan Novaya Gazeta gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov, altın Nobel madalyasını açık artırmaya çıkardı. Satıştan elde edilecek para sığınmacı çocuklara harcanacak.
Novaya Gazeta’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, 2021 Nobel Barış Ödülü sahibi Muratov'un madalyasını satışa çıkardığı belirtildi.
Paylaşımda “Bugün, Rusya ve Ukrayna’da Çocukları Koruma Günü’nün kutlandığı 1 Haziran’da, müzayede evi sitesi HA.com’da, Heritage müzayede evinin desteğiyle açık artırma başlıyor. Yeni Gazeta Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov, Nobel Barış Ödülü madalyasını, ‘özel askeri operasyon’ başladıktan sonra ülkeden kaçmak zorunda kalan Ukraynalı çocukların ve ailelerinin lehine açık artırmayla satışa çıkarıyor” ifadesine yer verildi.
Açık artırma, 20 Haziran Dünya Sığınmacılar Günü, New York Times medya merkezindeki canlı açık artırmayla sona erecek.
Açıklamada, “Tüm paralar, UNICEF Uluslararası Fonu’nun hesabına yatırılacak” diye kaydedildi.