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https://tr.sputniknews.com/20220601/236-afgan-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1056864776.html
236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T00:44+0300
2022-06-01T01:27+0300
türkiye
afgan
göçmen
geri gönderme merkezi
kaçak göçmenler
mülteci
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İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 236 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni otobüslerle havalimanına getirdi. Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere saat 00.30’da uçağa bindirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220512/zeytinburnunda-afgan-gencin-bicaklanarak-oldurulmesine-iliskin-afgan-iki-zanli-sakaryada-yakalandi-1056326983.html
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afgan, göçmen, geri gönderme merkezi, kaçak göçmenler, mülteci

236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

00:44 01.06.2022 (güncellendi: 01:27 01.06.2022)
© İHATürkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi.
Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© İHA
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Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi.
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 236 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni otobüslerle havalimanına getirdi.
Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere saat 00.30’da uçağa bindirildi.
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