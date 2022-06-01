https://tr.sputniknews.com/20220601/236-afgan-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1056864776.html

236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T00:44+0300

2022-06-01T00:44+0300

2022-06-01T01:27+0300

türkiye

afgan

göçmen

geri gönderme merkezi

kaçak göçmenler

mülteci

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İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 236 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni otobüslerle havalimanına getirdi. Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere saat 00.30’da uçağa bindirildi.

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afgan, göçmen, geri gönderme merkezi, kaçak göçmenler, mülteci