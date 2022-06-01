https://tr.sputniknews.com/20220601/236-afgan-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1056864776.html
236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T00:44+0300
2022-06-01T00:44+0300
2022-06-01T01:27+0300
türkiye
afgan
göçmen
geri gönderme merkezi
kaçak göçmenler
mülteci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056864846_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8a8adfc29c456f482880209112f1b48d.jpg
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 236 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni otobüslerle havalimanına getirdi. Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere saat 00.30’da uçağa bindirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220512/zeytinburnunda-afgan-gencin-bicaklanarak-oldurulmesine-iliskin-afgan-iki-zanli-sakaryada-yakalandi-1056326983.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056864846_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_ff1c7a1dbb479f777edc520fa7ace8a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afgan, göçmen, geri gönderme merkezi, kaçak göçmenler, mülteci
236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
00:44 01.06.2022 (güncellendi: 01:27 01.06.2022) Abone ol
Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi.
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 236 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni otobüslerle havalimanına getirdi.
Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere saat 00.30’da uçağa bindirildi.