https://tr.sputniknews.com/20220601/6-bin-686-kacak-gocmen-sinir-disi-ediliyor-1056896904.html

6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor

6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor

İstanbul'da 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tutulan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T22:32+0300

2022-06-01T22:32+0300

2022-06-01T22:32+0300

türkiye

afgan

sınır dışı

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

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İstanbul Valiliği’nden kaçak göçmenlere ilişkin açıklama yapıldı. Bir hafta içerisinde yakalan kaçak göçmenlere değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 23 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan 6.686 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir.Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2.102 düzensiz göçmen, İstanbul havalimanından ülkelerine geri gönderilmiştir. Geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar sürmektedir."Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 136 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilmesi planlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220601/236-afgan-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1056864776.html

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afgan, sınır dışı, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi