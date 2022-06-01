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6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor
6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor
İstanbul'da 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tutulan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T22:32+0300
2022-06-01T22:32+0300
türkiye
afgan
sınır dışı
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
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İstanbul Valiliği’nden kaçak göçmenlere ilişkin açıklama yapıldı. Bir hafta içerisinde yakalan kaçak göçmenlere değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 23 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan 6.686 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir.Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2.102 düzensiz göçmen, İstanbul havalimanından ülkelerine geri gönderilmiştir. Geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar sürmektedir."Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 136 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilmesi planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220601/236-afgan-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1056864776.html
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afgan, sınır dışı, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi

6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor

22:32 01.06.2022
© DHAİstanbul'da 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tutulan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere çeşitli illerin Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildi.
İstanbul'da 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tutulan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere çeşitli illerin Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© DHA
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İstanbul'da 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tutulan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere çeşitli illerin Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildi.
İstanbul Valiliği’nden kaçak göçmenlere ilişkin açıklama yapıldı. Bir hafta içerisinde yakalan kaçak göçmenlere değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 23 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan 6.686 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir.
Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2.102 düzensiz göçmen, İstanbul havalimanından ülkelerine geri gönderilmiştir. Geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar sürmektedir."
Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 136 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilmesi planlanıyor.
Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
TÜRKİYE
236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
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