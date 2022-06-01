https://tr.sputniknews.com/20220601/71-yasindaki-adam-basi-kesilerek-oldurulmustu-yakalanan-6-supheli-serbest-birakildi-1056866064.html

71 yaşındaki adam, başı kesilerek öldürülmüştü: Yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı

71 yaşındaki adam, başı kesilerek öldürülmüştü: Yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 Kasım 2021'de ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı adli kontrol şartıyla... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T01:52+0300

2022-06-01T01:52+0300

2022-06-01T01:53+0300

türkiye

çaycuma

zonguldak

serbest

mustafa keleş

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde başı kesilerek öldürülen 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in olayının ardından soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan 11 şüpheliden 6'sının daha jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Jandarma komando timleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesedi bulunan Mustafa Keleş'in kayıp başını aramış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.Her yeri dikkatle arayan ekipler, Keleş'in kayıp başını cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.30 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

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çaycuma, zonguldak, serbest, mustafa keleş