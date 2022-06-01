https://tr.sputniknews.com/20220601/abd-hazine-bakani-yellen-enflasyonun-seyri-konusunda-yanildim-1056897532.html

ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyonun seyri konusunda yanıldım

ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyonun seyri konusunda yanıldım

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkedeki enflasyonun seyrine ilişkin geçen yıl yaptığı yorumlarda yanıldığını ifade etti. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T23:12+0300

2022-06-01T23:12+0300

2022-06-01T23:12+0300

ekonomi

abd

janet yellen

enflasyon

fed

joe biden

jerome powell

beyaz saray

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ABD Hazine Bakanı Yellen, CNN'e verdiği röportajda, ekonomide enerji ile gıda fiyatlarını artıran beklenmedik ve büyük şoklar olduğunu, ekonomiyi kötü etkileyen arz darboğazlarının yaşandığını anlattı.O dönemde bu gelişmeleri tam olarak anlamadığını belirten Yellen, "Enflasyonun seyri konusunda yanıldım" dedi.Yellen, enflasyonun ABD Başkanı Joe Biden'ın önceliği olduğunu vurgulayarak, Biden'ın Fed'in enflasyonu düşürme hedefini paylaştığını ve bankanın bağımsızlığına inandığını söyledi.Fed'in gerekli önlemleri aldığına işaret eden Yellen, bankanın enflasyonu düşürmek için araçları olduğunu aktardı.Yellen, enflasyon çok yüksek olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini belirterek, çekirdek enflasyonun düştüğünü ancak petrol fiyatlarının yüksek seyretmeye devam ettiğini kaydetti.Hazine Bakanı Yellen, CNBC'ye verdiği röportajda ise Beyaz Saray yönetiminin enflasyonu düşürecek bazı stratejileri olduğunu dile getirdi.Biden ile dün gerçekleştirdikleri görüşmeye değinen Yellen, "Başkan, Amerikalıların bütçelerinde önemli kalemler için karşı karşıya kaldıkları maliyetleri düşürmek için elinden gelen her şeyi yapma niyetini vurguladı" ifadesini kullandı.Yellen, iş gücü piyasasının çok güçlü olduğuna dikkati çekerek, enflasyonu düşürürken istihdamı sürdürmenin öncelikleri olduğunu aktardı.ABD'de Kovid-19 salgınının ardından yaşanan hızlı ekonomik toparlanma enflasyondaki artışı beraberinde getirmişti.Daha önce ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı görevinde de bulunan Yellen, geçen sene yaptığı açıklamalarda, ABD'de enflasyonun geçici olduğuna ve devam eden bir sorun teşkil etmeyeceğine ilişkin yorumlarda bulunmuştu.ABD'de mart ayında yüzde 85 ile 41 yılın zirvesine çıkan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 8,3'e gerilemesine rağmen piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmişti.ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yükselen enflasyonu görüşmek üzere ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Hazine Bakanı Yellen ile dün Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220601/abd-baskani-biden-fed-baskani-powell-ile-yukselen-enflasyonu-gorustu-1056864056.html

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abd, janet yellen, enflasyon, fed, joe biden, jerome powell, beyaz saray