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https://tr.sputniknews.com/20220601/abdde-benzin-fiyatlari-rekor-tazeledi-1056892617.html
ABD'de benzin fiyatları rekor tazeledi
ABD'de benzin fiyatları rekor tazeledi
ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3.8 litre) başına 4.67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede benzinin ortalama fiyatı... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T19:10+0300
2022-06-01T19:18+0300
dünya
abd
amerikan otomobil birliği (aaa)
benzin
memorial day
kaliforniya
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Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 53'lük artış gösterdi.Ortalama benzin fiyatı aylık bazda yüzde 11.5 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 2'ye yaklaştı.ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4.67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.Ülkede benzinin ortalama fiyatı, Anma Günü (Memorial Day) tatilinde milyonlarca Amerikalının geçen haftasonu seyahat etmesiyle hafta başında galon başına 4.62 dolar ile rekor kaydetmişti.Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 6,19 dolara ulaştı.Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı, 5.44 dolar ile Hawai, 5.34 dolar ile Nevada, 5.25 dolar ile Washington, 5.24 dolar ile Oregon, 5.23 dolar ile Alaska ve 5.13 dolar ile Illinois takip etti.Ham petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ABD'de benzin fiyatlarını etkilemeye devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun başlamasından bu yana ABD'de benzin fiyatları yüzde 30'un üzerinde yükseliş kaydetti.Son olarak Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşması sonrası Brent petrolün varil fiyatı 125 dolara kadar yükselmişti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 119 dolara kadar çıkmıştı.Ülkede benzin fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskıların yoğunlaşacağına dair endişeleri de körüklerken,​​​​​​​ ABD'de mart ayında yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 8,3'e gerilemesine rağmen piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220511/abdde-benzin-fiyatlari-rekor-tazeledi-1056262778.html
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abd, amerikan otomobil birliği (aaa), benzin, memorial day, kaliforniya

ABD'de benzin fiyatları rekor tazeledi

19:10 01.06.2022 (güncellendi: 19:18 01.06.2022)
© SCOTT OLSONABD -benzin istasyonu - akaryakıt istasyonu - araç
ABD -benzin istasyonu - akaryakıt istasyonu - araç - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© SCOTT OLSON
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ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3.8 litre) başına 4.67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.
Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 53'lük artış gösterdi.
Ortalama benzin fiyatı aylık bazda yüzde 11.5 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 2'ye yaklaştı.
ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4.67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Ülkede benzinin ortalama fiyatı, Anma Günü (Memorial Day) tatilinde milyonlarca Amerikalının geçen haftasonu seyahat etmesiyle hafta başında galon başına 4.62 dolar ile rekor kaydetmişti.
Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 6,19 dolara ulaştı.
Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı, 5.44 dolar ile Hawai, 5.34 dolar ile Nevada, 5.25 dolar ile Washington, 5.24 dolar ile Oregon, 5.23 dolar ile Alaska ve 5.13 dolar ile Illinois takip etti.
Ham petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ABD'de benzin fiyatlarını etkilemeye devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun başlamasından bu yana ABD'de benzin fiyatları yüzde 30'un üzerinde yükseliş kaydetti.
Son olarak Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşması sonrası Brent petrolün varil fiyatı 125 dolara kadar yükselmişti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 119 dolara kadar çıkmıştı.
Ülkede benzin fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskıların yoğunlaşacağına dair endişeleri de körüklerken,​​​​​​​ ABD'de mart ayında yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 8,3'e gerilemesine rağmen piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmişti.
ABD -benzin istasyonu - akaryakıt istasyonu - araç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
DÜNYA
ABD'de benzin fiyatları rekor tazeledi
11 Mayıs, 00:47
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