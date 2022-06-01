https://tr.sputniknews.com/20220601/abdden-erdogana-cabalarimizi-tehlikeye-atacak-bir-sey-gormek-istemiyoruz-1056895099.html

ABD'den Erdoğan'a: Çabalarımızı tehlikeye atacak bir şey görmek istemiyoruz

ABD'den Erdoğan'a: Çabalarımızı tehlikeye atacak bir şey görmek istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine planlandığı operasyon konusunda uyardı. Blinken, "IŞİD'e karşı savaşı partnerlerle birlikte etkili... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T20:59+0300

2022-06-01T20:59+0300

2022-06-01T21:00+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

abd

antony blinken

jens stoltenberg

nato

münbiç

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili mesajlar verdi.Antony Blinken, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon düzenleme planları konusunda uyararak böyle bir adımın bölgeyi riske atacağını söyledi.DW Türkçe'deki habere göre Türkiye'yi 2019 yılında ABD ile varılan mutabakatta belirlenen ateşkes hatlarına riayet etmeye çağıran Blinken, olası bir operasyonla ilgili olarak "Bu, karşı olacağımız bir şeydir. Endişemiz, yeni herhangi bir askeri operasyonun bölgedeki istikrarı zayıflatması, kötü niyetli aktörlere istikrarsızlıktan yararlanma fırsatı yaratmasıdır" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.'Suriye içinde IŞİD'e karşı savaşı partnerler yoluyla etkili bir şekilde sürdürüyoruz'Blinken açıklamasında ayrıca YPG'nin adını vermeden Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelenin önemine de vurgu yaptı. ABD Dışişleri Bakanı, "Suriye içinde IŞİD'e karşı savaşı partnerler yoluyla etkili bir şekilde sürdürüyoruz ve IŞİD'i içine tıktığımız kutuda tutmak için gösterilen çabaları tehlikeye atacak hiçbir şey görmek istemiyoruz" diye konuştu.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.Stoltenberg: Liderlerle yakın temas halindeyimBasın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "önümüzdeki günlerde" Brüksel'de İsveç, Finlandiya ve Türkiye'den üst düzey yetkilileri bir araya getirecek bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Toplantıda Türkiye'nin dile getirdiği endişelerin görüşüleceğini belirten Stoltenberg, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç ve Finlandiya liderleriyle yakın temas halindeyim" dedi.Erdoğan bugün konuyla ilgili olarak, Türkiye'nin onayı olmadan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği mümkün olmadığı için yoğun bir diplomasi trafiği yaşandığını söylemiş ve "Arayan arayana. Niçin bu ülkelerin üyeliğine karşı olduğumuzu örnekleri ve gerekçeleriyle anlattık. Şu ana kadar da önümüze bizim ihtirazı kayıtlarımızı izale edecek somut herhangi bir belge konabilmiş değildir. AB üyeliği sürecimiz başta olmak üzere pek çok acı tecrübeyle belgeye bağlanmamış sözlere inanmamız asla mümkün değildir" demişti.

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recep tayyip erdoğan, abd, antony blinken, jens stoltenberg, nato, münbiç