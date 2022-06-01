https://tr.sputniknews.com/20220601/afganistan-uyruklu-236-gocmen-sinir-disi-edildi-1056871033.html
Afganistan uyruklu 236 göçmen sınır dışı edildi
Afganistan uyruklu 236 göçmen sınır dışı edildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, tarifeli uçuşla İstanbul Havalimanı'ndan... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T09:33+0300
2022-06-01T09:33+0300
2022-06-01T09:33+0300
türkiye
türkiye
göç idaresi
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056870960_0:45:1201:720_1920x0_80_0_0_f7755dfa6076c321473ae1e151db04d9.jpg
Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine getirilen ve burada işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220601/polisten-kacan-kisiler-afgan-gocmen-cikti-1056865169.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056870960_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_daf1ce8e66543ce821387ff959f117a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, göç idaresi, istanbul
Afganistan uyruklu 236 göçmen sınır dışı edildi
Abone ol
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, tarifeli uçuşla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.
Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine getirilen ve burada işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.
Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.