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Afganistan uyruklu 236 göçmen sınır dışı edildi
Afganistan uyruklu 236 göçmen sınır dışı edildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, tarifeli uçuşla İstanbul Havalimanı'ndan... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
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Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine getirilen ve burada işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220601/polisten-kacan-kisiler-afgan-gocmen-cikti-1056865169.html
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türkiye, göç idaresi, istanbul

Afganistan uyruklu 236 göçmen sınır dışı edildi

09:33 01.06.2022
© AAAfganistan uyruklu 236 göçmen sınır dışı edildi
Afganistan uyruklu 236 göçmen sınır dışı edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, tarifeli uçuşla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.
Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine getirilen ve burada işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.
Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde adalet sarayı yakınlarında durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istenince kaçtı. Kısa sürede yakalanan 5 kişinin kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
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Polisten kaçan kişiler Afgan göçmen çıktı
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