https://tr.sputniknews.com/20220601/afganistan-uyruklu-236-gocmen-sinir-disi-edildi-1056871033.html

Afganistan uyruklu 236 göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 236 göçmen sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, tarifeli uçuşla İstanbul Havalimanı'ndan... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T09:33+0300

2022-06-01T09:33+0300

2022-06-01T09:33+0300

türkiye

türkiye

göç idaresi

istanbul

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Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine getirilen ve burada işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220601/polisten-kacan-kisiler-afgan-gocmen-cikti-1056865169.html

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türkiye, göç idaresi, istanbul