AK Partili Özhaseki: Baykal'dan sonra CHP'nin ekseni değişti

"Deniz Baykal kendine göre bir muhalefet anlayışı olan liderdi. Yerliydi ve milli bir adamdı. Cumhuriyet ilkeleri üzerinde, Atatürk ilke ve inkılapları üzerinden eleştirilerini sürdürürdü. Eyvallah, diyecek bir şey yok. Görüşlere saygı duyarız. Oy vermesek de tabii ki saygıyla karşılarız ama yeni dönemde ne yazık ki CHP'nin iki tane stratejisi var. Her yaptıklarına bakın, emin olun bu iki şeyi göreceksiniz. Bir, baştan sona algı operasyonuyla uğraşıyorlar. Bir iki stratejileri daha var. O da bu milletin önüne çıkıp ne yapacaklarını söylemiyorlar. Ekonomik olarak ne tür çözümler var asla böyle bir şey bulamazsınız. Sosyal meselelere bakışta ne düşünüyorlar bunları anlayamazsınız. Sadece bir dertleri var, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Cumhur İttifakı gitsin ne olursa olsun. Peki gidince ne olacak? Siz ne yapacaksınız? O altı tane vatandaş, bir de masanın altına saklanmış yedinci grup ortakları, sokakta görseniz birbirinize selam vermezsiniz. Hiç birbirinizi arayıp da akşamları ailece bir araya geldiniz mi? Dünyaya aynı mı bakıyorsunuz? Bütün olaylarda aynı mı düşünüyorsunuz? Hayır ama dertleri sadece ve sadece AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak üzere kurgulu bir tezgah adeta. Bunca muhalefetin, bunca muhalifin olduğu yerde bir medeniyet doğmaz. Bunu hepimiz bilelim."