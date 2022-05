AK Partili Özhaseki: Baykal'dan sonra CHP'nin ekseni değişti

https://tr.sputniknews.com/20220601/ak-partili-ozhaseki-baykaldan-sonra-chpnin-ekseni-degisti-1056867141.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi ve Dodurga Beldesi Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Çankırı'nın her seçimde Cumhur İttifakı'nın yanında olduğunu söyledi.AK Parti göreve geldiğinden beri sessiz bir devrimin yaşandığını söyleyen Özhaseki, "Çok güzel işler yapıldı. AK Parti ailesi olarak başınızı dik tutabilirsiniz. Alnınız açık olsun ve her yerde şunu da söyleyebilirsiniz; Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş ne kadar hükümet varsa hükümet etme noktasında Allah'a hamdolsun hepsinden daha başarılıyız" dedi.'Yurt dışında dost görünümlü ABD'sinden Avrupa Birliği ülkelerine kadar, her türlü engelleri çıkarabilirler'Türkiye'deki legal partilerin hepsinin milli ve yerli olmak gibi bir zorunlulukları olduğuna vurgu yapan Özhaseki, şöyle devam etti:'Deniz Baykal kendine göre bir muhalefet anlayışı olan liderdi'CHP'nin Deniz Baykal'dan sonra eksen değiştirdiğini söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:'Dodurga'daki seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı'Dodurga'da yeniden seçim yapılması kararının ardından Cumhur İttifakı olarak aday açıklamak üzere Çankırı'ya geldiklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:Programa, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Başkanı Abdulkadir Çelik ve partililer katıldı.

